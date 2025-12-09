เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง
เปิดขั้นตอนเข้าชม พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ต้องเตรียม QR Code และบัตรประชาชนตัวจริง ย้ำประตูสนามปิด 18.00 น. มาช้าหมดสิทธิ์เข้า
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แจ้งกำหนดการและระเบียบการสำคัญสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผ่านขั้นตอนคัดกรอง บริเวณทางเข้า ENTRANCE 1 ฝั่งโซน N
2. ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิแสดง QR Ccde และหลักฐานแสดงตัวตน ณ จุดสแกนก่อนเข้าสนาม
- ชาวไทย : แสดงบัตรประชาชนตัวจริง
- ชาวต่างชาติ : แสดงหนังสือเดินทาง
3. รับริสแบนด์ ตามโซนที่นั่งที่ได้ลงทะเบียนมาแล้ว
4. เดินทางไปยังที่นั่ง ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ตามโซนที่นั่ง (W, N และ S) ดังนี้
- โซน W เดินขึ้นบันได ไปทางขวามือ เข้าทางประตูโซน W7
- โซน N เดินขึ้นบันได ไปทางขวามือ เข้าทางประตูโซน N5
- โซน S เดินขึ้นบันได ไปทางซ้ายมือ เข้าทางประตูโซน S1
ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น. และเริ่มเปิดประตูเข้าสู่ที่นั่งเวลา 15.00 น. จากนั้นเวลา 18.00 น. จะปิดประตูและไม่อนุญาตให้เข้าหลังเวลานี้
ที่มา: FB/ SEA GAMES Thailand 2025
