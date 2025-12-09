ข่าวกีฬาฟุตบอล

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:51 น.
60

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาเยิร์น VS สปอร์ติ้ง ลิสบอน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : FC Bayern München

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวงซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส กับ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง หลุยส์ ดิอาซ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โยซิป สตานิซิช, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, แซร์จ กนาบรี้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สปอร์ติ้ง ลิสบอน

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ รุย บอร์เกส จะยังไม่มีชื่อของ โฟติส อิโออานนิดิส, เซโน เดบาสต์ และ ดาเนี่ยล บรากันชา ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมาน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อิกนาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น ชูเอา ซิมอยส์, มอร์เท่น ฮุลมันด์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จีโอวานี่ เกวนด้า, ฟรานซิสโก้ ตรินเกา, โปเต ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น หลุยส์ ซัวเรซ

Credit : Sporting CP

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – สปอร์ติ้ง ลิสบอน

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 10/03/09 บาเยิร์น มิวนิค 7-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 25/02/09 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 0-5 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 31/10/06 บาเยิร์น มิวนิค 0-0 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/06 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 0-1 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
  • 03/12/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-2 (บุนเดสลีกา)
  • 29/12/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 26/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 6-2 (บุนเดสลีกา)

สปอร์ติ้ง ลิสบอน

  • 05/12/25 เสมอ เบนฟิก้า 1-1 (ปรีไมราลีกา)
  • 30/11/25 ชนะ เอสเตรล่า 4-0 (ปรีไมราลีกา)
  • 26/11/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ มารินเฮนเซ่ 3-0 (โปรตุเกส คัพ)
  • 08/11/25 ชนะ ซานตา คลาร่า 2-1 (ปรีไมราลีกา)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, โยซิป สตานิซิช – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, แซร์จ กนาบรี้ – แฮร์รี่ เคน

สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมาน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อิกนาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ – ชูเอา ซิมอยส์, มอร์เท่น ฮุลมันด์ – จีโอวานี่ เกวนด้า, ฟรานซิสโก้ ตรินเกา, โปเต – หลุยส์ ซัวเรซ

Credit : Sporting CP

Thaiger ทายผลบอล บาเยิร์น มิวนิค 3-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:51 น.
60
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

