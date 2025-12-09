บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

9 ธันวาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 6 ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาเยิร์น VS สปอร์ติ้ง ลิสบอน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 6
- แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวงซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส กับ จามาล มูเซียล่า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง หลุยส์ ดิอาซ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โยซิป สตานิซิช, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, คอนราด ไลเมอร์ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, โยชัว คิมมิช แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, แซร์จ กนาบรี้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ รุย บอร์เกส จะยังไม่มีชื่อของ โฟติส อิโออานนิดิส, เซโน เดบาสต์ และ ดาเนี่ยล บรากันชา ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมาน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อิกนาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น ชูเอา ซิมอยส์, มอร์เท่น ฮุลมันด์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จีโอวานี่ เกวนด้า, ฟรานซิสโก้ ตรินเกา, โปเต ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น หลุยส์ ซัวเรซ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น มิวนิค – สปอร์ติ้ง ลิสบอน
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 10/03/09 บาเยิร์น มิวนิค 7-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 25/02/09 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 0-5 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 31/10/06 บาเยิร์น มิวนิค 0-0 สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/06 สปอร์ติ้ง ลิสบอน 0-1 บาเยิร์น มิวนิค (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
- 06/12/25 ชนะ สตุ๊ตการ์ท 5-0 (บุนเดสลีกา)
- 03/12/25 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-2 (บุนเดสลีกา)
- 29/12/25 ชนะ ซังต์ เพาลี 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 26/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ ไฟร์บวร์ก 6-2 (บุนเดสลีกา)
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- 05/12/25 เสมอ เบนฟิก้า 1-1 (ปรีไมราลีกา)
- 30/11/25 ชนะ เอสเตรล่า 4-0 (ปรีไมราลีกา)
- 26/11/25 ชนะ คลับ บรูช 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ มารินเฮนเซ่ 3-0 (โปรตุเกส คัพ)
- 08/11/25 ชนะ ซานตา คลาร่า 2-1 (ปรีไมราลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, โยซิป สตานิซิช – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ด คาร์ล, แซร์จ กนาบรี้ – แฮร์รี่ เคน
สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนด้า, อุสมาน ดิโอม็องเด้, กอนซาโล่ อิกนาซิโอ, มักซี่ อเราโฮ่ – ชูเอา ซิมอยส์, มอร์เท่น ฮุลมันด์ – จีโอวานี่ เกวนด้า, ฟรานซิสโก้ ตรินเกา, โปเต – หลุยส์ ซัวเรซ
Thaiger ทายผลบอล บาเยิร์น มิวนิค 3-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
