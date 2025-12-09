ข่าวดาราบันเทิง

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 16:20 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 16:20 น.
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้ เตรียมส่งตัวกลับประเทศเพื่อรักษาต่อ

เชื่อว่าแฟนนางงามทุกคนยังคงจำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด โดยในวันประกวดรอบพรีลิมฯ Preliminary Competition 19 พฤศจิกายน 2568 ขณะที่ ดร. กาเบรียล เฮนรี (Dr. Gabrielle Henry) มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 กำลังเดินอวดโฉมในชุดราตรีสีเหลืองทอง

จู่ ๆ ก็เกิดพลัดตกลงช่องเวที อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลในทันที ซึ่งหลังเกิดเหตุในวันนั้น บอสณวัฒน์ ออกมาไลฟ์สดแจ้งอาการเบื้องต้นของ มิสจาเมกา 2025 ว่าปลอดภัยดีแล้ว มีเพียงบาดแผลเล็กน้อย และโชคดีสมองไม่กระทบกระเทือน สร้างความโล่งใจให้กับแฟนนางงามเป็นอย่างมาก

แต่ล่าสุด 8 ธ.ค. 68 องค์การมิสยูนิเวิร์ส และครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี่ มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ได้โพสต์จดหมายแถลงอัปเดตอาการปัจจุบันของมิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ระบุว่า

“แถลงการณ์ร่วมจากองค์การมิสยูนิเวิร์ส และครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี่ มิสจาเมกา ยูนิเวิร์ส 2025

องค์การมิสยูนิเวิร์ส และครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี่ มิสจาเมกา ยูนิเวิร์ส 2025 ขอแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับอาการและการดูแลที่เธอยังคงได้รับอย่างต่อเนื่อง

ดร. เฮนรีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการพลัดตกลงไปในช่องเปิดบนเวทีขณะทำการเดินโชว์ในรอบพรีลิมินารี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2025 ทำให้เกิดเลือดออกในสมอง สูญเสียการรับรู้ กระดูกหัก มีบาดแผลบนใบหน้า และบาดเจ็บอื่นๆ อีกหลายจุด เธอถูกนำส่งเข้าห้องไอซียูทันทีในกรุงเทพฯ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธออยู่ในอาการวิกฤต ภายใต้การเฝ้าดูแลทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เธอจะถูกส่งตัวกลับจาไมกาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยจะมีทีมแพทย์เดินทางประกบตลอดทาง และเมื่อถึงจะถูกส่งตัวเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้น กองประกวดมิสยูนิเวิร์สได้ยืนหยัดอยู่เคียงข้าง ดร. เฮนรี และครอบครัวของเธอเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน รับผิดชอบทุกอย่างทันทีโดยไม่ลังเล องค์กรได้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล การผ่าตัด การกายภาพบำบัดในประเทศไทย รวมถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของแม่และน้องสาวของ ดร. เฮนรี ที่อยู่ดูแลเธอมาตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นอกจากนี้ องค์กรยังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งตัวเธอกลับประเทศพร้อมทีมแพทย์ และให้คำมั่นว่าจะดูแลค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ในอนาคตด้วย

ครอบครัวเฮนรีรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างสุดซึ้งต่อกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส สำหรับความเมตตา ความเอาใจใส่ การอยู่เคียงข้าง และความรักที่ได้แสดงออกมา การตอบสนองขององค์กรเกินกว่าหน้าที่ทางวิชาชีพอย่างมากและสะท้อนถึงความรับผิดชอบและความห่วงใยต่อครอบครัวอย่างแท้จริง

มีรายงานข่าวบางสำนักที่ระบุว่า ดร. เฮนรีมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไม่เคยกล่าวโทษหรือโยนความรับผิดชอบใดๆ ให้แก่ ดร. เฮนรี และขอยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่มีมูลและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

ดร. เฮนรีและครอบครัวขอส่งต่อความขอบคุณจากหัวใจไปยังประชาชนชาวจาไมกา ชุมชนมิสยูนิเวิร์ส และผู้สนับสนุนทั่วโลก สำหรับความรัก การสวดภาวนา และกำลังใจอันล้นหลามที่ส่งมาให้

ลงชื่อในนามของ: องค์การมิสยูนิเวิร์ส ครอบครัวของ ดร. กาเบรียล เฮนรี”

นอกจากนี้ยังมีการโพสต์ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจจากแฟนคลับ รวมถึงองค์กรณ์มิสยูนิเวิร์สที่ช่วยเหลือในทุก ๆ อย่างตลอดการรักษาอาการบาดเจ็บของ มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ระบุว่า

“องค์กรมิสยูนิเวิร์สจาเมกา มีความยินดีที่จะแจ้งว่า ดร.กาเบรียล เฮนรี่ ผู้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 มีพัฒนาการด้านการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ดร.เฮนรี่ ได้แสดงความรู้สึกเชิงบวกและความซาบซึ้งใจในช่วงพักรักษาตัว โดยกล่าวว่าเธอ “ตั้งตารอที่จะได้กลับบ้าน และได้พบกับทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้” ทางองค์กรรู้สึกโล่งใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นอาการของเธอดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเฝ้ารอต้อนรับเธอกลับบ้านในเร็ววัน

เราขอขอบคุณองค์การมิสยูนิเวิร์สเป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนอย่างไม่เคยขาดหายตลอดช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ

  • คุณราอูล โรชา กันตู
  • คุณมาริโอ บูคาโร
  • คุณมาเรีย โฮเซ อุนดา

สำหรับการดูแล ช่วยเหลือ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ ดร.เฮนรี่ เข้ารับการรักษาอยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังขอแสดงความขอบคุณต่อ

  • คุณวรรธดา รัตนิน กงสุลกิตติมศักดิ์จาเมกาประจำประเทศไทย
  • ไอชา และ เอมิลี ฮอลล์ อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สจาเมกา
  • ริคาร์โด แซงต์ เซียร์ ช่างภาพนานาชาติ

เรายังขอขอบคุณผู้ที่ส่งกำลังใจนับไม่ถ้วน ทั้งจากจาเมกาและทั่วโลก ที่ส่งคำอธิษฐาน ข้อความให้กำลังใจ และแรงสนับสนุนที่เปี่ยมด้วยความรัก เพื่อการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ของ ดร.เฮนรี่

องค์กรมิสยูนิเวิร์สจาเมกาเฝ้ารอการกลับมาของกาเบรียลและครอบครัวด้วยความยินดี พร้อมส่งความปรารถนาดีให้เธอฟื้นตัวและแข็งแรงอย่างเต็มที่ต่อไป”

