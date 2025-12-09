ทหารเขมร สวนกองทัพห้ามเล่นโซเชียล ย้ำรักชาติ แต่ปากท้องก็สำคัญ!
ผลพวงจากสถานการณ์ปะทะต่อเนื่องในพื้นที่ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และต่อมาในช่วงเช้ามืดวันนี้ (9 ธ.ค.68) ได้มีการปะทะในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทหารกัมพูชาได้ทำการยิงด้วยอาวุธปืนเล็ก-อาวุธวิถีโค้ง ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.05 น. จนถึงปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามกฎ
ล่าสุดที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่ายังคงมีปะทะกันอยู่ด้วยปืนเล็กและอาวุธยิงสนับสนุนของแต่ละฝ่ายต่อเนื่อง ฝ่ายไทยใช้ปืน ค . ขณะที่กัมพูชา ใช้ จรวดBM-21และยังไม่ได้รับรายงานการบาดเจ็บและสูญเสีย
สำหรับ ปราสาทคนา จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันไม่พบการตอบโต้แล้ว แต่ต้องรอเคลียร์พื้นที่ละเอียด เนื่องจาก อุปสรรคของทุ่นระเบิด เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์
ขณะที่พื้นที่กองทัพภาคที่1จ.สระแก้ว สามารถควมคุมพื้นที่ได้สมบูรณ์ เมื่อวาน(8ธ.ค.) พื้นที่เดียว คือ บ้านหนองหญ้าแก้ว
ด้าน สมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ภาพพร้อมข้อความ โดยระบุว่า กัมพูชาได้ตัดสินใจตอบโต้เพิ่มเติม หลังไทยเปิดปฏิบัติการทวงคืนอธิปไตยและตอบโต้การโจมตีจากฝ่ายกัมพูชา และหลังจากอดทนมานานกว่า 24 ชม. ในการเคารพข้อตกลงหยุดยิง และต้องการเวลาในการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย เราได้ตอบโต้ด้วยกำลังพลเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อคืนและเช้านี้
ขณะที่โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปของทหารกัมพูชารายหนึ่งที่บ้านอีแตะ ประจำแนวรบพระวิหาร ได้โพสต์รูปเซลฟี่ฝ่าฝืนคำสั่งขของกองทัพประเทสตัวเองที่ห้ามเปผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียล โดยทหารเขมรที่เป็นประเด็นรายนี้ได้ฌโพสต์ข้อความไว้ด้วยว่า “กองทัพเรียกร้องพวกเราไม่ให้ถ่ายคลิปเรียวการสู้รบและการย้ายอาวุธ พวกคุณรู้บ้างไหม ทหารแนวหน้าต้องกินต้องใช้ ชาติก็รัก แต่เงินสำคัญกว่า”
เมื่อสำรวจบนเพจดังกล่าว ยังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอของทหารเขมรอีกราย โพสต์รูปพร้อมระบุ “เสียงปืนใหญ่ทหารเสียม ดังน่ากลัว”
ขอบคุณคลิปจาก : @Army Military Force
ต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คัดข่าว“ มองกรณีทหารกัมพูชาชอบถ่ายคลิปสู้รบลงโซเชียล สาเหตุหลักปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากช่องทางนี้สร้างรายได้ให้พวกเขานั่นเอง
“เหตุผลที่ทหารกัมพูชาแชร์คลิปแม้จะถูกห้าม เพราะนี่คือรายได้ของพวกเขา อันนี้พูดจริง เนื่องจากพวกเขาได้เงินเดือนไม่มากนักดังนั้นคลิปพวกนี้ที่มียอดคนดูคนแชร์คนกดไลค์จึงสร้างรายได้กับพวกเขา ดังนั้นแม้ว่าถูกห้ามเขาก็ยังแชร์และมีการตอบโต้กลับไปว่านี่เป็นรายได้นะ”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ไทยงัดหลักฐาน ทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด กลางที่ประชุมเจนีวา ด้านเขมรประท้วงวุ่น
- กองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจรอบคอบ มุ่งเป้าโครงสร้างทหารเขมรเท่านั้น
- กองทัพบกไทย เปิดภาพความเสียหาย เขมรยิงอาวุธหนักใส่บ้านพลเรือน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: