กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้าม หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี
กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้ามและไม่ได้มีการครอบครอง หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี ย้ำเล็งเป้าทางการทหารเท่านั้น
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงกลาโหมของกัมพูชา อ้างว่า กองทัพไทย ยิงควันพิษเข้าพื้นที่ ภูมิศาสตร์ทหารหมู่ที่ 5 อําเภอเวลเวง จังหวัดปุสสาต ในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก โฆษกกองทัพเรือ ได้ออกมาโต้ตอบประเด็นนี้ว่า “พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า การปฏิบัติของกำลังพลไทยต่อสถานการณ์ที่มีกำลังทหารฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทย บริเวณบ้านหนองรี ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นไปตาม หลักสากลด้านความมั่นคงและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยึดหลักความจำเป็นและความได้สัดส่วน (Necessity & Proportionality) อย่างเคร่งครัด
ในการปฏิบัติ กองทัพเรือได้ใช้มาตรการขั้นต่ำที่สุดที่จำเป็นต่อการยับยั้งการละเมิดอธิปไตย ได้แก่ การยิงเตือนตามขั้นตอนสากล เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังฝ่ายกัมพูชาถอยออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย ก่อนดำเนินมาตรการอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของฝ่ายไทยที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ยกระดับสู่ความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น
กองทัพเรือขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ในการปฏิบัติทั้งหมด ไม่มีการใช้อาวุธต้องห้ามใดๆ และไม่เคยมีอยู่ในครอบครอง เช่น อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ ตามที่อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนในบางช่องทาง ทั้งนี้ ฝ่ายไทยปฏิบัติการโดยใช้เฉพาะอาวุธและมาตรการที่มุ่งจำกัดผลกระทบเฉพาะต่อ เป้าหมายทางทหาร เท่านั้น
กองทัพเรือยังคงยึดมั่นในกรอบกติกาสากล และมุ่งปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของพื้นที่ชายแดน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงเพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศสันติภาพในภูมิภาค”
