ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025
นักกีฬาวอลลเย์บอลไทย เข้ารวมกิจกรรม “พิธีบายศรีรับน้องใหม่ซีเกมส์” 14 ผู้เล่นหน้าใหม่ สร้างความคึกครื้น ก่อนลุยซีเกมส์ 2025
วันนี้ (9 ธันวาคม) เพจเฟซบุ๊ก Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้มีการโพสต์ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาลูกยางทั้งชายและหญิง ที่จะลงทำการแข่งขันในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ระบุว่า
“บายศรีรับน้องซีเกมส์”
“บรรยากาศแคมป์ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ เต็มไปด้วยความสนุกสนามท่ามกลางความอบอุ่นจาก “พิธีรับน้องซีเกมส์” ที่ถือเป็นวัฒนธรรมปฎิบัติของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมายาวนานหลายสิบปี”
“นักกีฬาที่ติดทีมชาติชุดซีเกมส์ทุกคนจะต้องเข้า”พิธีบายศรีรับน้องใหม่ซีเกมส์” โดยทีมหญิงครั้งนี้มี 4 คนที่ติดทีมชาติซีเกมส์เป็นสมัยแรก ขณะที่ทีมชายนักกีฬาถึง 10 คน ที่ยังไม่เคยผ่านพิธีรับน้องใหม่ซีเกมส์ ทำให้บรรยากาศมีแต่ความครึกครื้น ด้วยการกลั่นแกล้งหยอกล้อของพี่ๆและเพื่อนร่วมทีม ”
“”ซ้อมให้หนัก แข่งให้สุด ใจไม่สะดุด เพราะเราคือไทยแลนด์” คือคำขวัญของนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไ
“สำหรับพิธีบายศรีผูกข้อมือเพื่อเป็นศิริมงคล มีผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย พันจ่าอากาศเอก นัฐพงศ์ เกษาพันธ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นางอมราภรณ์ ทรงอาวุธ ผู้จัดการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ทีมสต๊าฟผู้ฝึกสอน โค้ชปาร์ค กี วอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ โค้ชอ็อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร์ และเจ้าหน้าที่ทีม ร่วมในพิธี ”
อ้างอิง : Facebook Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
