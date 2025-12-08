ข่าว

ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 17:44 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 17:49 น.
หนองหญ้าแก้ววันนี้
เพจกองทัพบกทันกระแส เผยปฏิบัติการทวงคืน “บ้านหนองหญ้าแก้ว” สำเร็จแล้ว ล่าสุด กองทัพภาค 1 ควบคุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000

สถานการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา วันนี้ (8 ธ.ค.68) ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทัพบก ทันกระแส มีการเปิดเผยว่า ปฏิบัติการของกองทัพในพื้นที่ “บ้านหนองหญ้าแก้ว” อ.โคกสูง จ. สระแก้ว ตอนนี้ทหารสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้ว

“ทวงคืนสำเร็จ! บ้านหนองหญ้าแก้ว (บ้านไปรจัน) กองทัพภาคที่ 1 ควบคุมพื้นที่ ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว จะดำเนินการวางแนวลวดหนามต่อไป 8 ธันวาคม 2568”

อย่างไรก็ดี ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 แจ้งเตือนสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระบุว่าได้รับรายงานจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ยืนยันแผนปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่จะใช้ จรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 ระดมยิงเข้ามายังฝั่งไทยภายในคืนนี้

เป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายต่อชีวิตกับทรัพย์สินของประชาชนไทย รวมถึงต้องการสร้างความตื่นตระหนกในวงกว้าง โดยอาศัยความได้เปรียบจากห้วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตรวจการณ์

ทางด้านท่าทีของฝ่ายไทย กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันเจตนารมณ์ในการรักษาอธิปไตย โดยประกาศพร้อมยับยั้ง ป้องกัน และ ตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงเต็มขีดความสามารถ เพื่อปกป้องดินแดน

ทั้งนี้ กองทัพขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งหาที่กำบังและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันที พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ทวีความตึงเครียดสูงสุดในขณะนี้

ขณะที่ตัวเลขผู้ได้รับาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงในช่วงเช้าวันนี้ (8 ธ.ค.) ที่ทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธยิงสนับสนุนโจมตีเข้าใส่ “กองกำลังทหารไทย” ในพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และพื้นที่อื่นๆ

ส่งผลให้จากรายงานล่าสุด เมื่อเวลา 18.00 น.ที่ผ่านมา มีกำลังพลเสียชีวิต 1 นาย คือ จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 และได้รับบาดเจ็บ 8 นาย รวมทั้งการตรวจพบว่ากัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM21 โจมตีพื้นที่ชุมชนพลเรือน บ.สายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร และหวังทำร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยด้วย.

กัมพูชาจะยิง bm 21 คืนนี้
ภาพ @กองทัพภาคที่ 2
บ้านหนองหญ้าแก้ว ที่ตั้ง
ภาพ กองทัพบก ทันกระแส

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

