ในหลวง ทรงห่วงใยประชาชน มีกระแสรับสั่งถึงนายกฯ ช่วยเหลือน้ำท่วม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชน มีกระแสรับสั่งถึงนายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดภาคใต้ ที่สถานการณ์ตอนนี้วิกฤติและยังมีประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้น
โดยก่อนการประชุม พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำเรียนนายกรัฐมนตรี และส่วนเกี่ยวข้อง ต่อความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชน ที่กำลังประสบภัยเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ขณะนี้ และทรงมีรับสั่งพระราชทานความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่เดือดร้อน และให้ระดมสรรพกำลัง ทั้งหมดทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ และหน่วยราชการต่างๆ
โดยเฉพาะเรื่องของเรือช่วยราษฎรในพื้นที่ประสบภัย โดยให้รับออกมาจากพื้นที่อันตราย มาส่งในพื้นที่ที่เตรียมการความปลอดภัยไว้ เพื่อความปลอดภัย อีกทั้งปัจจัยด้านอาหารและน้ำ ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย ซึ่งต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด
ทั้งหมดนี้เป็นพระราชกระแสซึ่งมีความห่วงใย ทั้งประชาชนที่มีความเดือดร้อน รวมทั้งชื่นชมจิตอาสาทั่วประเทศที่ได้ระดมสรรพกำลัง ไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
