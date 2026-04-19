ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

เปิดสาเหตุ “อันฮเยจิน” ไร้ชื่อในทีมชาติเกาหลี พร้อมถูกแบน 2 ปี

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 13:11 น.
อันฮเยจิน ถูกแบน
สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ สั่งถอดชื่อ อัน ฮเย-จิน ออกจากแคมป์ทีมชาติหลังเจ้าตัวยอมรับข้อกล่าวหาเมาแล้วขับ ปิดฉากความหวังกลับมาสวมชุดแทกึก และอาจถูกแบนยาวจากการแข่งขันในลีก

วงการวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับข่าวอื้อฉาวครั้งใหญ่ เมื่อ อัน ฮเย-จิน (Ahn Hye-jin) มือเซตคนสำคัญของสโมสร GS Caltex และหนึ่งในขุนพลชุดประวัติศาสตร์อันดับ 4 โอลิมปิกโตเกียว ถูกตัดชื่อออกจากรายชื่อเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติ ณ ศูนย์ฝึกจินชอนที่มีกำหนดเริ่มต้นในวันที่ 20 เมษายนนี้ หลังจากมีรายงานยืนยันว่าเธอถูกจับในข้อหา “เมาแล้วขับ”

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา อันฮเยจิน โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว เพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “ฉันขอโทษอย่างสุดซึ้งที่สร้างความเสื่อมเสียจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ เหตุการณ์นี้เป็นความผิดของฉันเพียงผู้เดียว และเป็นการกระทำที่ขาดสติโดยไม่มีคำแก้ตัวใด ๆ ฉันเสียใจที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลและต้นสังกัดต้องผิดหวัง”

สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ (KVA) ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยระบุว่านักกีฬาที่ถูกลงโทษปรับตั้งแต่ 5 ล้านวอนขึ้นไปในคดีเมาแล้วขับ จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และหากโทษปรับต่ำกว่านั้นจะถูกแบนอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งกรณีของ อัน ฮเย-จิน แม้การสอบสวนของตำรวจยังไม่สิ้นสุด แต่เมื่อมีการยืนยันพฤติกรรมความผิด เธอจะหมดสิทธิ์สวมชุดทีมชาติอย่างน้อย 2 ปีทันที

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดสำหรับอาชีพของเธอ เนื่องจากเจ้าตัวกำลังจะกลายเป็นนักกีฬาอิสระหลังจบฤดูกาลนี้ และคาดว่าจะได้รับสัญญาค่าเหนื่อยมหาศาลจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในรอบเพลย์ออฟที่พาทีมคว้าแชมป์

ด้าน สหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลี (KOVO) เตรียมพิจารณาบทลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม ซึ่งมีโทษตั้งแต่การตักเตือน ปรับเงิน ไปจนถึงการขับออกจากลีก

ขณะนี้ ชา ซัง-ฮยอน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติหญิง เตรียมเรียกตัวเซตเตอร์คนใหม่เข้ามาเสริมทีมแทน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติที่กำลังจะมาถึง.

ที่มา : m.sports.naver

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

