เจนนี่ ยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ยอมรับกระแสตก ยอดคนดูไลฟ์เหลือไม่กี่พัน

เจนนี่ รัชนก ยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ยอมรับกระแสตก ยอดคนดูไลฟ์เหลือแค่หลักพัน เร่งคืนเงินจองบูธกว่า 50 แบรนด์
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไปได้ดีในทางธุรกิจออนไลน์แบบสุด ๆ สำหรับ เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ผู้สร้างกระแสขายของออนไลน์ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามและประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จนเธอและสามีคิดโปรเจกต์ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมา คือ เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค หรือ เฟสติวัล Live Market By ยิวเจน โดยจะเปิดให้แบรนด์สินค้าเช่าบูธในราคาบูธละ 1 ล้านบาท จัดทั้งกิจกรรมทั้งหมด 12 วันเต็ม และมีบูธดาราดัง ๆ มาร่วมด้วยกว่า 50 บูธ แต่แบรนด์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจะให้ขายฟรี และตั้งบูธให้ติดกับบูธของดาราด้วย ซึ่งจะเริ่มเทศกาลนี้ในช่วงเดือนมกราคม 2569
แต่ดูเหมือนว่ากระแสเทศกาลเจนนี่-ยิวจะเริ่มทุเลาลงแล้ว จนเจนนี่ ตัดสินใจประกาศยกเลิก เทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ไปอย่างน่าเสียดาย โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 นารา เครปกะเทย ได้มาร่วมไลฟ์กับเจนนี่ ก่อนจะสัมภาษณ์เรื่อง ตลาดเทศกาลเจนนี่ 5 ภาค ว่ายังดำเนินการต่อหรือไม่
ทาง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เผยว่า “ตลาดเจนนี่ไม่ทำแล้ว นี่พูดครั้งแรก มี 50 กว่าแบรนด์ที่รอทำ ที่ไม่ทำแล้วเพราะคนดูไม่ใช่หลักแสน หลักหมื่นแล้ว ณ วันที่เราขายงาน คนดูหลักแสน เราไม่รู้ว่าจะไปขั้นไหน แต่ตอนนี้คนดูเหลือหลักพันหลักหมื่น ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการ จ่ายเงิน 1 ล้านแล้วคนดูเท่านี้ เรารู้สึกว่าไม่คุ้ม เราไม่อยากเป็นศัตรู อยากสร้างพันธมิตรกับทุกแบรนด์ เราเลยคิดว่างั้นเราไม่ทำ หรือแบรนด์ไหนอยากจ้างเรา ก็เปลี่ยนจากงานมาเหมาไลฟ์เหมาคลิป ทำอะไรแล้วให้แบรนด์คุ้ม จัดงานคนคุ้มคือยิวกับเจน แต่แบรนด์ไม่คุ้ม เรารู้สึกว่างั้นไม่เอา ถ้าจะคุ้มก็ต้องคุ้มกันทุกคน ก็เลยเปลี่ยน บางท่านก็มาเหมาคลิป เหมาไลฟ์ หรือเปลี่ยนมาปักตะกร้าแทน
เราขายโซเชียลเป็นหลัก มันอยู่ที่ยอดคนดู การจัดงานทั่วไป เราจัดได้อยู่แล้ว แต่ต้องไม่ใช่หลักล้าน นี่คือความเป็นจริง บางคนอคติก็มีมุมอคติอยู่ดี แต่นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เราไม่สวนกระแส อย่างที่เจนนี่พูดว่าจ้างเราต้องคุ้ม อย่างคนถามทำไมรับงานเรต 3 หมื่น เราต้องดูกระแสด้วย ณ ตอนนี้ไม่มี แต่อนาคตไม่แน่ ณ วันนั้นมีสิ่งที่อยากทำหลายอย่าง แต่สุดท้ายเราก็รู้กำลังตัวเองว่าทำได้ประมาณไหน ณ วันนี้กระแสมันเปลี่ยน เงินลูกค้าที่จ่ายมา เราต้องอย่าไปอยากได้ขนาดนั้น
ตอนนั้นคิดว่าเป็นตลาดได้ การที่มีคนดูหลักแสน หลักล้าน อยากทำอะไรได้หมดอยู่แล้ว อยู่ที่กระแสจะไปได้นานแค่ไหน ถ้างานที่จะจัดอยู่ในช่วงต.ค.-พ.ย. ยังไงก็แมส ยังไงก็บูม ยังไงลูกค้าก็คุ้ม แต่ทำไม่ทัน ก็เลื่อนไปม.ค.69 แต่ตอนนี้คนดูเรากลับมาเหมือนเดิม ไม่ใช่เทศกาล เป็นเจนนี่จริง ๆ
เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกเสียใจที่จ้างเรา คืนเงินกันดีกว่า หรือทำอย่างอื่นที่คุ้มกันดีกว่า หรือถ้าสมมติลูกค้าอยากทำอีก เดี๋ยวมาคุยกัน อนาคตอาจมี แต่ดูข้อเสนอกันใหม่ เพราะข้อเสนอที่เรายื่นไปวันนั้นคนดูหลักแสน เราจะมัดมือชกไม่ได้ว่าพี่จ่ายหนูแล้วล้านนึง มายกเลิกได้ไง หนูควบคุมกระแสไม่ได้ อย่างนี้เราสร้างศัตรู เราอยากสร้างพันธมิตร เพราะลูกค้าซื้อบูธ คนนึง 10 ล้าน คนนึง 5 ล้าน เราคิดว่านี่คือพันธมิตรที่เราควรจริงใจต่อกันไว้ เราควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน”
อ้างอิงจาก : TikTok @pimnaprtauk
