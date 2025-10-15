แพรรี่ เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ คนแห่กดไลก์เป็นแสน

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์เตือนสติ เจ้าของแบรนด์อยากร่วมไลฟ์ เทศกาลเจนนี่ ต้องยอมรับความเสี่ยงจากความโลภของตัวเอง ชาวเน็ตกดไลก์เป็นแสน
ต้องบอกเลยว่านาทีไม่มีใครฮอตเท่า เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น อีกแล้ว นับตั้งแต่เจ้าตัวมีปัญหากับ แม่เกตุ เรื่องเงิน เธอก็กลับประสบความสำเร็จทางด้านการค้าขายออนไลน์ถึงขั้นทำยอดขายรวมกัน 1 สัปดาห์ร่วม 400 ล้านบาทแล้ว ดาราและเจ้าของแบรนด์ทั้งเล็กทั้งใหญ่ต่างก็ตบเท้าเข้ามาติดต่อเพื่ออยากร่วมไลฟ์ และในสินค้าของตัวเองได้ปักตะกร้าหน้าช่องของเจนนี่ จนถึงขั้นมีดราม่าการเรียกเงินเกินจริงจากเอเจนซี่ ซึ่งบางแบรนด์ก็ไม่ได้ปักตะกร้า หรือบางแบรนด์ขึ้นไลฟ์แล้วแต่กลับขาดทุน หลายแบรนด์ออกมาอัดคลิปตัดพ้อกันใหญ่ว่าไม่คุ้ม
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึง เทศกาลเจนนี่ เพื่อเป็นการเตือนสติเจ้าของแบรนด์ทั้งเล็กและใหญ่ให้ได้ตระหนักก่อนจะเข้าร่วมกระแสใด ๆ ก็ตาม และต้องรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้ เพราะนั่นถือเป็นการลงทุน โพสต์ดังกล่าวได้รับความนิยมจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก แห่กดไลก์กว่า 1.1 แสนคน
“อยากไปขึ้นไลฟ์กับเขา อยากได้ยอดขายเยอะ ๆ ยอมลดราคาฉ่ำ ขาดทุน พูดไม่ออก บางคนถูกเอเจนซี่หลอก บวกค่านายหน้าเกินเบอร์ แถมไม่ได้คิว สุดท้ายมานั่งเกาหัว โทษใครไม่ได้หรอกค่ะ ต้องโทษความโลภของตัวเอง สติเท่านั้น จบ
เห็นบางคนมาอัดคลิปลง TikTok จะมาบ่นทำไมคะ ก็คุณอยากได้ยอด อยากไปขึ้นไลฟ์กับเขาเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาให้รอบด้านทุกครั้งก่อนการตัดสินใจค่ะ
แค่อยากจะเตือนว่า เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเท่านั้นเองค่ะ สำหรับคนตัวเล็กๆ และไม่ได้ทุนหนา แต่ถ้าคิดว่ายังไงก็คุ้มค่า จัดเลยค่ะ อันนี้มาดึงสติให้ได้ฉุกคิดเฉย ๆ นะคะ
บางแบรนด์เสียเงินแล้วยังพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกด้วย เสียงดังโวยวายแย่งกันพูด ทำลายบรรยากาศในไลฟ์ คนสาป เกิดดราม่า คนตัดไปลงเต็ม TikTok มันคือการต่อยอดยังไงคะ”
