ข่าวดาราบันเทิง

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 14:21 น.
74
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เครียด บ้านที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง โชคดีไหวตัวหนีออกมาทัน แม้ทรัพย์สินเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยทุกคน

สถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ ไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ แต่นักร้องสาวใต้ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น น้องสาวของ เจนนี่ รัชนก ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เช่นกัน แม้เจ้าตัวจะเอาตัวรอดออกมาได้ทันเวลาก่อนน้ำขึ้นสูง แต่บ้านที่พี่สาวซื้อให้กลับถูกน้ำท่วมสูงเกินครึ่งหลังแล้ว

ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ รวมถึงประชาชนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า

“เป็นครั้งแรกที่ทำงานแบบไม่มีความสุขเลย ออกจากบ้านที่หาดใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 22 โดยไม่ได้เก็บของอะไรเลย คอยดูข่าวตลอดทั้งวันทั้งคืน เครียดทุกวัน บ้านตัวเองตอนนี้ก็จมไปแล้ว ยิ่งมารู้ว่าตอนนี้พายุเข้า อ่างเก็บน้ำแตก ยิ่งใจสลาย มากกว่าการสูญเสียบ้านและข้าวของ นั่นคือ ชีวิตของพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน เพราะทุกวินาทีที่เวลาเดิน จะเป็นวินาทีที่น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และความหวังของคนคอยลดลง ตอนนี้ในหัวลิลลี่ไม่ไหวแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนเลยนะคะ ทั้งทีมช่วยทุกทีม พี่ ๆ ทหาร ผู้ประสบภัยทั้งในหาดใหญ่และต่างจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรื่องนี้ดีขึ้น และผ่านไปให้เร็วที่สุด”

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ-1

ก่อนหน้านี้ทาง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็มีการโพสต์คลิปสภาพภายนอกบ้านของ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่อยู่ในอ.หาดใหญ่ กำลังถูกน้ำท่วมสูงเกินครึ่งหลัง ลงในช่องติ๊กต็อกเพื่อให้แฟนคลับที่ถามไถ่เข้ามาได้อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของครอบครัวเธอ

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ-2

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ-3

@janeydm

บ้านน้องลิลลี่ค่ะ #เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

♬ เสียงต้นฉบับ – ฉันมันก็ดีได้แค่นี้🤍🩵 – ฉันมันก็ดีได้แค่นี้🤍🩵

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB นารีนาท เชื้อแหลม, TikTok @janeydm

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง ข่าว

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

2 นาที ที่แล้ว
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน ข่าว

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

6 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่ ข่าว

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช่อง 7HD ร่วมมือ “จุฬาฯ” เปิด War Room เกาะติดรายงาน น้ำท่วมภาคใต้

29 นาที ที่แล้ว
สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ ข่าว

สิริพงศ์ ยัน รัฐบาลไม่ได้ช้า-ผิดพลาด ลั่นสั่งอพยพแล้ว แต่ประชาชนไม่สนใจ

29 นาที ที่แล้ว
บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ บันเทิง

บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

44 นาที ที่แล้ว
กระเป๋านักท่องเที่ยวเกาะเต่า ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าไกลถึงเมืองนอก คลิปกระเป๋านทท.เกาะเต่า-ลอยเกลื่อน แฉซ้ำจัดเก็บสุดชุ่ย!

54 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมเมาเลย์ ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมมาเลเซีย รัฐบาลระดมเจ้าหน้าที่ 1 แสนนาย รีบอพยพประชาชนทันที

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

น้ำท่วมหาดใหญ่ทำพิษ สองหนุ่มมาเลฯ โป๊ะแตก แอบนอกใจเมียตัวเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมท ภีรนีย์ โพสต์ซัด ผู้นำ-ผู้มีอำนาจ น้ำท่วมหนักแต่ปล่อยให้ช่วยกันเอง บันเทิง

แมท ภีรนีย์ ซัด ‘ผู้นำ’ มัวแต่ผัดข้าว-ขึ้นเรือ ถามกลับ ชาวบ้านช่วยกันเองถึงเมื่อไหร่?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สงขลา เอฟซี โพสต์ขอความช่วยเหลือ 17 นักเตะติดค้างในหอพัก อาหาร-น้ำไม่เหลือแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย ข่าว

ทนายธรรมราช เฉลยแล้ว เหตุภัยพิบัติรุนแรง เกิดจากสิ่งนี้ ทำเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี บันเทิง

เมย์ วาสนา ตอบชัด ได้เงินคืนจาก ดิว อริสรา หรือยัง? หลังเซ็นสัญญาผ่อนจ่าย 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยคนติดในรถบัสน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ข่าว

กัน จอมพลัง ช่วยคนติดรถบัส น้ำท่วมเกือบมิดคัน ยอมเสียเงิน-อดนอน ขอให้ชาวบ้านรอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โดรนจับความร้อน ผู้ประสบภัยหาดใหญ่ ข่าว

โดรนจับความร้อน พบคนติดน้ำท่วมหาดอีกมาก ต้องทุบหลังคาหนี !

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬาห้ามพลาด เปิดลงทะเบียนจองบัตรเข้าชม “ซีเกมส์ 2025” ติดขอบสนาม บ่าย 2 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พยาบาล รพ.หาดใหญ่ โพสต์ไม่มีข้าวให้ผู้ป่วย-บุคลากรแล้ว ขาดแคลนหนักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กกท. เผยผังสนามแข่งขัน F1 ในประเทศไทย จัดแข่งช่วงปี 71-75

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบบริหารจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

สงขลา ติดอันดับ 4 ได้งบจัดการน้ำมากสุด ปี 2568 กว่า 2.3 พันล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ เศรษฐกิจ

ถอดบทเรียน เนเธอร์แลนด์ “น้ำท่วมทั้งประเทศ” สู้ยังไง จนรอดภัยพิบัติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดลิสต์ 10 ไอเทม &quot;ถุงยังชีพ&quot; รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน ข่าว

เปิดลิสต์ 10 ไอเทม “ถุงยังชีพ” รับมือภัยพิบัติฉบับญี่ปุ่น มีติดตัวไว้รอดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันไม่มี เฮลิคอปเตอร์ตกหาดใหญ่ เข้าใจผิด บินต่ำเพราะลมแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต่าบิน แจกฟรีเครื่องดื่มทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่-สงขลา ข่าว

เต่าบิน แจกโค้ดเครื่องดื่มฟรีทุกเมนู ไม่จำกัดครั้ง ในพื้นที่สงขลา-หาดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปู มัณฑนา รอดนอนคุก! คดีฉ้อโกง-หลอกลงทุน ศาลให้ประกัน วงเงิน 3 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 26 พ.ย. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 26 พ.ย. 2568 14:21 น.
74
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

ความในใจ อาสากู้ภัย ถูกตะโกนด่าตลอดการลงพื้นที่ วอนชาวหาดใหญ่ใจดีกับเจ้าหน้าที่บ้าง

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
นายกหาดใหญ่อยู่ไหน

นายกเทศบาลหาดใหญ่ อยู่ไหน ? ย้อนคลิปสื่อสารพลาดจริงไหม เมื่อ 5 วันก่อน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
กัน จอมพลัง ช่วย 11 ชีวิตติดบนหลังคาที่หาดใหญ่

ฮีโร่ตัวจริง ‘กัน จอมพลัง’ ฝ่าน้ำเชี่ยวช่วย 11 ชีวิต ติดบนหลังคา อดข้าวนานหลายวัน

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568

วิศวกรชลประทาน คาด 27-29 พ.ย. สถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้น จำนวนฝนลด

เผยแพร่: 26 พฤศจิกายน 2568
Back to top button