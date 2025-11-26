บ้าน ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง แม้ตัวเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจ

ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น เครียด บ้านที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูง โชคดีไหวตัวหนีออกมาทัน แม้ทรัพย์สินเสียหาย แต่ยังส่งต่อกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยทุกคน
สถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ ไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ในครั้งนี้ แต่นักร้องสาวใต้ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น น้องสาวของ เจนนี่ รัชนก ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่เช่นกัน แม้เจ้าตัวจะเอาตัวรอดออกมาได้ทันเวลาก่อนน้ำขึ้นสูง แต่บ้านที่พี่สาวซื้อให้กลับถูกน้ำท่วมสูงเกินครึ่งหลังแล้ว
ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ รวมถึงประชาชนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในพื้นที่ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า
“เป็นครั้งแรกที่ทำงานแบบไม่มีความสุขเลย ออกจากบ้านที่หาดใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 22 โดยไม่ได้เก็บของอะไรเลย คอยดูข่าวตลอดทั้งวันทั้งคืน เครียดทุกวัน บ้านตัวเองตอนนี้ก็จมไปแล้ว ยิ่งมารู้ว่าตอนนี้พายุเข้า อ่างเก็บน้ำแตก ยิ่งใจสลาย มากกว่าการสูญเสียบ้านและข้าวของ นั่นคือ ชีวิตของพี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน เพราะทุกวินาทีที่เวลาเดิน จะเป็นวินาทีที่น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และความหวังของคนคอยลดลง ตอนนี้ในหัวลิลลี่ไม่ไหวแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คนเลยนะคะ ทั้งทีมช่วยทุกทีม พี่ ๆ ทหาร ผู้ประสบภัยทั้งในหาดใหญ่และต่างจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรื่องนี้ดีขึ้น และผ่านไปให้เร็วที่สุด”
ก่อนหน้านี้ทาง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ก็มีการโพสต์คลิปสภาพภายนอกบ้านของ ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่อยู่ในอ.หาดใหญ่ กำลังถูกน้ำท่วมสูงเกินครึ่งหลัง ลงในช่องติ๊กต็อกเพื่อให้แฟนคลับที่ถามไถ่เข้ามาได้อัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของครอบครัวเธอ
@janeydm
บ้านน้องลิลลี่ค่ะ #เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
♬ เสียงต้นฉบับ – ฉันมันก็ดีได้แค่นี้🤍 – ฉันมันก็ดีได้แค่นี้🤍
