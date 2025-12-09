ข่าว

สงสารมาก สาวโดนหลอก สั่งโกนหัวเกรียนแลกเงิน 2 พัน ตัดเสร็จกลับบล็อกหนี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 13:12 น.
106
สงสารมาก สาวโดนหลอก โกนหัวสกินเฮด แลกเงิน 2 พัน สุดท้ายชิ่งหนี

ช่างตัดผมเตือนภัย หญิงสาว เจอคนเสนอ สั่งโกน “สกินเฮด” อัดคลิปแลกเงิน สุดท้ายชิ่งหนี ทั้งที่ตัดผมหมดหัวแล้ว

กลลวงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่มาในคราบคนรับซื้อเส้นผม สร้างความเสียหายทั้งสภาพจิตใจกับทรงผมซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากของผู้หญิง ผู้ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่างตัดผมชาย ออกมาโพสต์เตือนภัยสังคม ผ่านกลุ่ม ช่างตัดผมบาร์เบอร์ พูดคุย หางาน หลังเจอลูกค้าหญิงรายหนึ่ง ถูกหลอกให้โกนผมทิ้งทั้งหัวเพื่อแลกกับเงินค่าขายผม แต่สุดท้ายกลับติดต่อไม่ได้

เจ้าของโพสต์เล่าว่า มีลูกค้าผู้หญิงผมยาวเดินเข้ามาในร้าน แจ้งความประสงค์ว่าต้องการตัดผมเพื่อนำไปขาย ช่างตัดผมจึงแนะนำให้ไปร้านเสริมสวยสำหรับผู้หญิง แต่ลูกค้ากลับยืนกรานที่จะตัดกับช่างผู้ชาย ทำให้ผู้โพสต์เริ่มรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ซักไซ้ต่อ

จุดพิรุธเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้น เมื่อถึงคิวตัดผม ลูกค้าได้ยื่นโทรศัพท์ให้ช่างคุยกับปลายสายที่อ้างตัวว่าเป็น “คนรับซื้อผม” โดยบุคคลดังกล่าวออกคำสั่งให้ไถผมลูกค้าออกเป็นทรงสกินเฮด ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติของการขายผมทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องไถสั้นติดหนังศีรษะขนาดนั้น ช่างจึงสอบถามย้ำกับลูกค้าอีกครั้ง แต่ลูกค้ายังคงยืนยันให้ทำตามคำสั่งผู้รับซื้อ

นอกจากคำสั่งเรื่องทรงผมแล้ว ทางปลายสายยังมีเงื่อนไขแปลกประหลาด โดยบังคับให้ถ่ายคลิปวิดีโอตลอดขั้นตอนการตัด ตั้งแต่เริ่มไถจนเสร็จสิ้น เพื่อแลกกับการโอนเงินให้ลูกค้าหญิงรายนี้ ซึ่งลูกค้าก็ยอมทำตามเงื่อนไขเพราะหวังจะได้เงินค่าผม พร้อมบอกกับช่างว่าหากได้รับเงินแล้วจะมอบค่าเสียเวลาเพิ่มให้

ทว่าเมื่อการตัดผมเสร็จสิ้นจนกลายเป็นทรงสกินเฮด ได้ส่งคลิปหลักฐานไปให้ทางผู้รับซื้อดู ปลายสายกลับถามกลับมาว่า “มีคลิปแค่นี้เหรอ” ก่อนจะเงียบหาย บ่ายเบี่ยงการจ่ายเงิน ทำให้แน่ชัดแล้วว่าลูกค้าหญิงรายนี้ถูกหลอก

เจ้าของโพสต์ได้แนบ หลักฐานแชทการสนทนาชี้ชัดว่ามิจฉาชีพรายนี้อาจมีเจตนาหลอกให้เหยื่อโกนผมเพื่อความพึงพอใจส่วนตัว หรือมีรสนิยมชอบดูการตัดผมสั้นเกรียน มากกว่าต้องการรับซื้อเส้นผมจริง

ช่างตัดผมเจ้าของโพสต์ระบุทิ้งท้ายด้วยความเห็นใจลูกค้าว่า ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น และพยายามช่วยลูกค้าได้เพียงเท่านี้ จึงนำเรื่องราวมาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ต้องการขายผม ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบผู้รับซื้อที่มีพฤติกรรมหรือข้อเรียกร้องผิดปกติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 13:11 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 13:12 น.
106
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

