เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปมคนขึ้นไลฟ์เทศกาลเจนนี่ ลั่น “ไม่โอเคเลย” ด้านแฟนคลับแห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจ
ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็กลายเป็นประเด็นทุกที สำหรับ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ เจนนี่ รัชนก ซึ่งตั้งแต่เกิดปรากฎการณ์ไลฟ์ขายของใน เทศกาลเจนนี่ ก็มีดราม่าเกิดขึ้นรายชั่วโมงกันเลยทีเดียว
ล่าสุด 22 ตุลาคม 2568 เจนนี่ รัชนก ก็ออกมาโพสต์ข้อความถึงบุคคลปริศนาผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “สุดท้ายก็พูดให้คนอื่นดูแย่ เพื่อดึงกระแสโปรโมทแบรนด์ตัวเอง ไม่โอเคเลยค่ะ รานละเอึยดที่พูดก็ไม่ตรง ก่อนจบคลิปก็บอกว่า จ้างอีกคนแล้วฝากมาดูด้วยนะครับ เคค่ะ เจนนี่ผิดเองงง”
ขณะเดียวกันแฟนคลับที่ได้เห็นโพสต์ข้างต้น ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจให้ลูกทุ่งสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น กันยกใหญ่ อาทิ เป็นกำลังใจให้นะคะน้อง น้องโคตรเก่งมาก ๆ พี่ขอบคุณน้องมาก ๆ เลยที่ทำให้คนรู้จักสินค้าพี่เยอะมาก ๆ โคตรคุ้มที่จ้างน้อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชื่นชม! เจนนี่ รัชนก มอบเงินสด 1 ล้านบาท ให้ บุ๋ม ปนัดดา ร่วมทำบุญช่วยน้ำท่วม
- อ.เบียร์ ตอบคำถามคาใจ เจนนี่ รัชนก ปมใช้หนี้ แม่เกตุ ลั่น เขาต้องรับกรรมเอง
- แม่เกตุ ตอบแล้ว คืนดี เจนนี่ หรือยัง? ยัน แม่-ลูกไม่โกรธกัน แค่ ลิ้นกับฟัน
- เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย
อ้างอิงจาก : FB รัชนก สุวรรณเกตุ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: