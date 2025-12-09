กัมพูชา 20 คน รุมทำร้ายคนไทยในเกาหลีใต้ จนสถานทูตต้องประกาศเตือน
กระแสข่าวเริ่มจากโพสต์ในโซเชียล อ้างว่ากลุ่มชาวกัมพูชาราว 15-20 คน ยกพวกเข้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ก่อนเข้าถามชายไทย 4 คนว่าเป็นคนประเทศอะไร เมื่อได้คำตอบว่าเป็นคนไทยจึงทำร้ายร่างกาย แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากร้าน.
ต่อมาแหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานไทยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผู้เสียหายเป็นแรงงานไทย 4 ราย 1 รายบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณศีรษะต้องเย็บ 5 เข็ม ต้องหยุดงานพักรักษาตัว ส่วนอีก 3 รายยังสามารถไปทำงานได้
กระทรวงแรงงานระบุว่า เอกอัครราชทูตฝ่ายแรงงานประจำกรุงโซลและฝ่ายกงสุลกำลังติดตามการแจ้งความกับตำรวจเกาหลีใต้ รวมถึงดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้เสียหาย.
ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2568 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศขอความร่วมมือคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีหลีกเลี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สถานทูตแนะนำให้ติดต่อตำรวจเกาหลีที่หมายเลข 112 และสามารถโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินของสถานทูตได้ที่ 010-6747-0095 และ 010-3099-2955
ขณะที่สื่อไทยบางสำนักประเมินว่าเหตุทำร้ายในเกาหลีใต้มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศความตึงเครียดทางอารมณ์ หลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาอีกระลอกในช่วงคืนวันที่ 7 ธันวาคมและเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2568
ในฝั่งชายแดน กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่ามีการยิงปะทะในหลายจุด รวมถึงพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่ภาพปฏิบัติการทางทหาร
