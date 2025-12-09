ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา 20 คน รุมทำร้ายคนไทยในเกาหลีใต้ จนสถานทูตต้องประกาศเตือน

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:43 น.
กระแสข่าวเริ่มจากโพสต์ในโซเชียล อ้างว่ากลุ่มชาวกัมพูชาราว 15-20 คน ยกพวกเข้าร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ก่อนเข้าถามชายไทย 4 คนว่าเป็นคนประเทศอะไร เมื่อได้คำตอบว่าเป็นคนไทยจึงทำร้ายร่างกาย แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากร้าน.

ต่อมาแหล่งข่าวจากกระทรวงแรงงานไทยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ผู้เสียหายเป็นแรงงานไทย 4 ราย 1 รายบาดเจ็บมากที่สุดบริเวณศีรษะต้องเย็บ 5 เข็ม ต้องหยุดงานพักรักษาตัว ส่วนอีก 3 รายยังสามารถไปทำงานได้

กระทรวงแรงงานระบุว่า เอกอัครราชทูตฝ่ายแรงงานประจำกรุงโซลและฝ่ายกงสุลกำลังติดตามการแจ้งความกับตำรวจเกาหลีใต้ รวมถึงดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้เสียหาย.

ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2568 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศขอความร่วมมือคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีหลีกเลี่ยงและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชุมชนกัมพูชาจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สถานทูตแนะนำให้ติดต่อตำรวจเกาหลีที่หมายเลข 112 และสามารถโทรศัพท์สายด่วนฉุกเฉินของสถานทูตได้ที่ 010-6747-0095 และ 010-3099-2955

ขณะที่สื่อไทยบางสำนักประเมินว่าเหตุทำร้ายในเกาหลีใต้มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศความตึงเครียดทางอารมณ์ หลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชาอีกระลอกในช่วงคืนวันที่ 7 ธันวาคมและเช้าวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ในฝั่งชายแดน กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่ามีการยิงปะทะในหลายจุด รวมถึงพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่ภาพปฏิบัติการทางทหาร

เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน

49 วินาที ที่แล้ว
ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025

17 นาที ที่แล้ว
ครูอังกฤษถูกไล่ออก เหตุเตือนเด็กมุสลิมล้างเท้าในอ่างล้างหน้า “ที่นี่คือเมืองคริสต์”

25 นาที ที่แล้ว
10 ธันวาคม เอกชนหยุดไหม วันรัฐธรรมนูญ ทำไมบางบริษัทไม่ได้หยุด

37 นาที ที่แล้ว
“กิตติ” เปิดใจเครียด ลั่น ไม่ได้เอายาไซยาไนด์กรอกปาก “นัทปง” ยันบริสุทธิ์

52 นาที ที่แล้ว
สาวไดกิ้น เปิดโหมดทำงาน อัดคลิปหลังรู้ข่าวดี แอบสวน “คนรอสมน้ำหน้า”

59 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว “สมนึก สุขวิมล” แม่บิ๊กต่อ สิริอายุ 101 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“แบมแบม” อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตแห่ซูม แบงค์ ศุภณัฐ เซลฟี่ไร้เสื้อ-โชว์กล้ามแน่น เจอแซว เห็นแล้วหนาวแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโปง นักร้องนางฟ้า ฆ่าลูกสาวในไส้ ปล่อยทิ้งทรมาน 25 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน เซน อวดภาพตัวเองบัญชาการรบ สั่งให้ตอบโต้ ไม่ปล่อยไทยทำตามใจชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟน ๆ ใจสลาย เคน F4 ร่ำไห้ หลังถูกค่ายปลดจากวง เหตุไม่รับข้อเสนอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปมัดตัว 2 วัยรุ่นอัฟกันลี้ภัย รุมโทรมเด็กสาวอังกฤษ 15 เสียงร้องเหยื่อน่าสงสารมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเร่งแก้ด่วน อาเซียนรุมโวย ซีเกมส์ นักกีฬารอรถนาน 6 ชม.-อาหารไม่ฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 10 ธันวาคม 2568 ธนาคารหยุดไหม สาขาในห้าง-นอกห้าง รู้ไว้ก่อนไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สดุดี “พลทหารวายุ” อีกหนึ่งทหารกล้า เสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเดินทาง ร่วมชมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 ทั้ง รถเมล์-รถไฟฟ้า-เรือ เช็กเลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร่วมให้กำลังใจ “ข้าวปุ้น กมลลักษณ์” นักว่ายน้ำทีมชาติไทย ถอนตัวแข่งซีเกมส์ 2025 หลังตรวจเจอมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้ เขมร ไทยไม่ได้ใช้อาวุธต้องห้าม หลังถูกกล่าวหาใช้อาวุธเคมี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารเขมร สวนกองทัพห้ามเล่นโซเชียล ย้ำรักชาติ แต่ปากท้องก็สำคัญ!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊ก เดือนเต็ม โพสต์เดือด หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา ระลอกใหม่ ลั่น จัดการให้มันจบ ๆ สักที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตตาดี ชุดวอร์มนักกีฬากัมพูชา ซีเกมส์ 2025 แปะโฆษณาเว็บพนันโจ๋งครึ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะที่มา เอ็มออนิว สกิน ผู้นำเทรนด์กระบะแต่ง สู่เจ้าของมีมดังทะลุจักรวาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป ไทยยิงถล่มปราสาทตาควาย ที่ตั้งฐานทัพเขมร โดนเต็มๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
