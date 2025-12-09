บันเทิงบันเทิงเกาหลี

ช็อก! นักแสดงดัง ประกาศลาออกจากวงการ หลังถูกแฉเคย “ก่ออาชญากรรมร้ายแรง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:41 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 09:41 น.
185
แฟน ๆ ช็อก! นักแสดงดัง ประกาศยุติบทบาทในวงการบันเทิง หลังถูกสื่อเปิดโปงอดีต “เคยติดคุกเด็กคดีขโมยรถ-ทำร้ายร่างกาย”

ดูเหมือนว่าวงการบันเทิงเกาหลีใต้จะเกิดเรื่องไม่เว้นวันกันเลย ล่าสุด โจจินอุง (Cho Jin Woong) นักแสดงชื่อดัง ได้ตัดสินใจออกมาประกาศยุติบทบาทในวงการบันเทิงอย่างถาวร เพื่อรับผิดชอบต่อข่าวฉาวของตัวเองที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมร้ายแรงในอดีต

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สำนักข่าว Dispatch ได้ออกมาเปิดโปงอดีตอันดำมืดของ โจจินอุง นักแสดงดาวรุ่งของเกาหลีใต้ว่า เขาเคยเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมร้ายแรงหลายครั้ง ตอนยังเป็นวัยรุ่น อาทิ ขโมยรถยนต์ และทำร้ายร่างกาย ในช่วงเรียนมัธยมปลาย

พฤติกรรมดังกล่าวทำให้ โจจินอุง (Cho Jin Woong) เคยถูกส่งตัวไปยัง สถานกักกันเยาวชน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเขายังเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายและเมาแล้วขับในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย

ภาพจาก : IG chojinwoong76

ต่อมาทางด้าน Saram Entertainment ต้นสังกัดของ โจจินอุง ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมในอดีต แต่ปฏิเสธว่า “โจจินอุงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ”

กระทั่งในวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา นักแสดงชื่อดัง โจจินอุง (Cho Jin Woong) ได้เขียนจดหมายประกาศปิดฉากเส้นทางอาชีพนักแสดงของเขาผ่านทางต้นสังกัด ระบุว่า

“สวัสดีครับ ผมโจจินอุง นักแสดงโจจินอุงครับ ผมน้อมรับทุกคำวิจารณ์อย่างถ่อมตัว และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมจะยุติกิจกรรมทุกอย่าง ปิดฉากเส้นทางการเป็นนักแสดงของผม ผมเชื่อว่านี่คือความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ผมจำเป็นต้องแบกรับต่อความผิดพลาดในอดีตของตัวเอง ต่อจากนี้ไป ผมจะพยายามอย่างดีที่สุดในการทบทวนตัวเอง และใช้ชีวิตให้ถูกต้องในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ผมขอโทษอีกครั้งจากใจจริง ขอบคุณทุกท่านที่ผมรักและเคารพมาตลอด ผมขอโทษครับ”

การตัดสินใจยุติบทบาทในครั้งนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อซีรีส์เรื่องใหม่ “Signal 2” ที่ โจจินอุง แสดงนำ ซึ่งเดิมมีกำหนดออกอากาศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 และในขณะนี้ก็ยังไม่มีการแถลงการณ์ใด ๆ ออกมาเกี่ยวกับสถานะและผลงานของโจจินอุงในซีรีส์เรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ภาพจาก : koreaherald

อ้างอิงจาก : m.entertain.naver, IG chojinwoong76

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

