กองทัพบกไทย เปิดภาพความเสียหาย เขมรยิงอาวุธหนักใส่บ้านพลเรือน

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 09:18 น.
กองทัพบกไทย ประณาม กองทัพเขมร ยิงอาวุธใส่บ้านพลเรือน ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง เคราะห์ดีไม่มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต

ทีมโฆษกกองทัพบก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กประณาม การใช้อาวุธข้ามแดนของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย

โดยทางกองทัพบกระบุอีกว่า “เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 01.00 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่า ลูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาได้ตกใส่บ้านเรือนราษฎร จำนวน 2 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านโคกทหาร หมู่ 5 ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตย กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง กองทัพบกยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติภายใต้หลักสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินมาตรการทุกด้านเพื่อ ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทย และจะตอบสนองต่อการยั่วยุหรือการโจมตีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างจำเป็น เหมาะสม”

