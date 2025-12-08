ฮาย อาภาพร โพสต์เดือด ปมสมรภูมิ ไทย-กัมพูชา “เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ?”

ฮาย อาภาพร ของขึ้นหลังกัมพูชายิง BM-21 ใส่ไทย โพสต์ถามรัฐจะรอให้คนไทยเจ็บก่อนหรือ พร้อมส่งกำลังใจทหารกล้า
จากกรณีสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเช้าตรู่วันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. 68 ล่าสุดวงการบันเทิงก็ระอุไม่แพ้กัน เมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างดุเดือด ผ่านผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างดุเดือด ว่า
“เปิดฉากก่อนอีกแล้วนะ ดูซิ!! ว่ารอบนี้ รัฐเราจะยอมให้คนไทยต_ยก่อนมั้ย จะงัดไรออกมาส่งไปให้มัน…”
สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์ชายแดนเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ธันวาคม กองทัพภาคที่ 2 ได้ระบุว่า เมื่อเวลา 08.30 น. กองกำลังฝั่งกัมพูชาได้เปิดฉากยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 เข้ามายังฝั่งไทย ตกในพื้นที่บ้านสายโท 10 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากทหารแนวหน้าและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ยืนยันตรงกันว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยก่อนในขณะที่มีการเจรจา
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ “ฮาย อาภาพร” ได้โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของฝ่ายตรงข้าม โดยระบุในทำนองว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นคน “เปิดฉากก่อนอีกแล้ว” พร้อมตั้งคำถามถึงท่าทีของฝ่ายไทยที่ดูเหมือนยังนิ่งเฉย โดยมีประโยคเด็ดที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า
“เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ ?”
ข้อความดังกล่าวสื่อถึงความอัดอั้นใจและความคาดหวังที่อยากเห็นกองทัพไทยตอบโต้ทางทหารอย่างทันท่วงทีเพื่อปกป้องอธิปไตย โดยเธอยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมในลักษณะว่า คนไทยกำลัง “รอดูการตอบโต้” และขอร้องผู้มีอำนาจว่า “อย่าให้ผิดหวัง”
ต่อมา ฮาย อาภาพร ได้โพสต์อีกว่า “งานก็ต้องรับ ชายแดนก็ร้อน ตั้งแต่ 8 โมงจนขึ้นรถ สายโทรศัพท์หูจะไหม้อยู่แล้ว ใครมีโทรศัพท์ให้ยืมอีกสัก 2 เครื่องไหม”
