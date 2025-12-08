ข่าวดาราบันเทิง

ฮาย อาภาพร โพสต์เดือด ปมสมรภูมิ ไทย-กัมพูชา “เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ?”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 16:34 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 16:34 น.
76
ฮาย อาภาพร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างดุเดือด
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์

ฮาย อาภาพร ของขึ้นหลังกัมพูชายิง BM-21 ใส่ไทย โพสต์ถามรัฐจะรอให้คนไทยเจ็บก่อนหรือ พร้อมส่งกำลังใจทหารกล้า

จากกรณีสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเช้าตรู่วันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. 68 ล่าสุดวงการบันเทิงก็ระอุไม่แพ้กัน เมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างดุเดือด ผ่านผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้อย่างดุเดือด ว่า

“เปิดฉากก่อนอีกแล้วนะ ดูซิ!! ว่ารอบนี้ รัฐเราจะยอมให้คนไทยต_ยก่อนมั้ย จะงัดไรออกมาส่งไปให้มัน…”

สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์ชายแดนเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ธันวาคม กองทัพภาคที่ 2 ได้ระบุว่า เมื่อเวลา 08.30 น. กองกำลังฝั่งกัมพูชาได้เปิดฉากยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 เข้ามายังฝั่งไทย ตกในพื้นที่บ้านสายโท 10 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ยังมีรายงานจากทหารแนวหน้าและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ยืนยันตรงกันว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เปิดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยก่อนในขณะที่มีการเจรจา

นักร้องฮาย อาภาพร โพสต์ข้อความเรียกร้องให้รัฐตอบโต้กัมพูชา
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ “ฮาย อาภาพร” ได้โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของฝ่ายตรงข้าม โดยระบุในทำนองว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นคน “เปิดฉากก่อนอีกแล้ว” พร้อมตั้งคำถามถึงท่าทีของฝ่ายไทยที่ดูเหมือนยังนิ่งเฉย โดยมีประโยคเด็ดที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า

“เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ ?”

ข้อความดังกล่าวสื่อถึงความอัดอั้นใจและความคาดหวังที่อยากเห็นกองทัพไทยตอบโต้ทางทหารอย่างทันท่วงทีเพื่อปกป้องอธิปไตย โดยเธอยังโพสต์ข้อความเพิ่มเติมในลักษณะว่า คนไทยกำลัง “รอดูการตอบโต้” และขอร้องผู้มีอำนาจว่า “อย่าให้ผิดหวัง”

ต่อมา ฮาย อาภาพร ได้โพสต์อีกว่า “งานก็ต้องรับ ชายแดนก็ร้อน ตั้งแต่ 8 โมงจนขึ้นรถ สายโทรศัพท์หูจะไหม้อยู่แล้ว ใครมีโทรศัพท์ให้ยืมอีกสัก 2 เครื่องไหม”

ฮาย อาภาพร ตั้งคำถามถึงการตอบสนองของฝ่ายไทยต่อการโจมตี
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์
โพสต์ของฮาย อาภาพร สะท้อนความไม่พอใจต่อการกระทำของกัมพูชา
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์
ฮาย อาภาพร แสดงความหวังให้กองทัพไทยตอบโต้การโจมตีอย่างทันท่วงที
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์
นักร้องฮาย อาภาพร ส่งกำลังใจให้ทหารไทยในสถานการณ์ตึงเครียด
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์
ฮาย อาภาพร แสดงความคิดเห็นว่าคนไทยรอดูการตอบโต้จากรัฐ
ฮาย อาภาพร นครสวรรค์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้ว ข่าว

นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม

44 วินาที ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว

19 นาที ที่แล้ว
หนองหญ้าแก้ววันนี้ ข่าว

ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

26 นาที ที่แล้ว
งานกาชาด 2568 สวนลุมพินีจัดเต็มดารา-ร้านดัง 11-20 ธ.ค.นี้ ท่องเที่ยว

งานกาชาด 2568 สวนลุมพินี ร้านเด็ดทั่วไทย 11 วันเต็ม วิธีเดินทาง เที่ยวเพลิน

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คลิปทหารไทยโดนยิงคนแรก-นัดแรก ยันต่อหน้า “บิ๊กดุลย์” เขมรยิงก่อน! พร้อมกระสุนหลักฐาน

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ผู้ว่าฯ สระแก้ว สั่ง อพยพ 4 อำเภอชายแดน เข้าศูนย์พักพิง

42 นาที ที่แล้ว
ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตรียมยันสู้ ข่าว

ด่วนที่สุด! กัมพูชาเตรียมยิงจรวด BM-21 ถล่มไทยคืนนี้ กองทัพภาคที่ 2 เตือนประชาชน

49 นาที ที่แล้ว
ภาพชาวบ้านระมัดระวังสายลับเขมรที่แฝงตัวตามชายแดน ข่าว

เตือน! “สายลับเขมร” แฝงตัวตามชายแดน ชาวเน็ตชี้เป้าจับตา “พระปลอม”

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 8 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าเพียว ศตวรรษ สุจริต ข่าว

เปิดประวัติ “จ่าเพียว” สดุดีคุณพ่อทหารกล้า ยอมสละชีวิต-พลีชีพปกป้องอธิปไตยชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างดุเดือด บันเทิง

ฮาย อาภาพร โพสต์เดือด ปมสมรภูมิ ไทย-กัมพูชา “เรามีพร้อม แต่จะรออนุมัติ?”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ จันทร์จวง ค่าเลือดร่วง-ความดันต่ำวิกฤต หมอเฝ้าระวังใกล้ชิด บันเทิง

ไก่ จันทร์จวง ทรุดหนัก ความดันต่ำ-ค่าเลือดลดฮวบ หมอสั่งดูใกล้ชิด อาการยังไม่นิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ฮุนเซน” โพสต์ภาพ “อนุทิน” แชะภาพร่วมผู้ว่าเขมร เอาชีวิตทหาร แลกคะแนนนิยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นไม่เจรจาเขมรแล้ว ฝากถึง “อันวาร์” ถ้าจะหยุดให้บอก คนรุกราน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแล็บของขึ้น! ซัดเดือด เลือกตั้งครั้งหน้า สัญญาเลือกคนไม่มีเอี่ยวได้เสียเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รมว.เขมร วอนสื่อ-อินฟลูฯ งดเผยแพร่ข้อมูลลับ หวั่นกระทบความมั่นคงชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาย ก พบตำรวจสภบางกรวย ข่าว

“นาย ก.” เข้าพบตร. พิมพ์ตอบสื่อสั้นๆ เจ้าของร้านทองโผล่ให้ข้อมูลสำคัญ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;สนามบินบุรีรัมย์&#039; สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ เศรษฐกิจ

‘สนามบินบุรีรัมย์’ สั่งคุมเข้มสูงสุด รับมือชายแดน กพท. ยันน่านฟ้าเปิดปกติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารกรุงไทย เตรียมปิดปรับปรุงระบบ 14 ธ.ค. 2568 เศรษฐกิจ

กรุงไทยปิดปรับปรุง แอปฯ เป๋าตัง คนละครี่งพลัสใช้งานไม่ได้ เช็กวัน-เวลาที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 สำหรับเหรียญทองคือ 300,000 บาท ข่าวกีฬา

เปิดเงินอัดฉีดนักกีฬา ซีเกมส์ 2025 เหรียญทอง-เงิน-ทองแดง ได้เท่าไหร่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกล.บูรพา เข้าปฏิบัติการยึดคืน พื้นที่อธิปไตย 3 จุด ใน จ.สระแก้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 10 ครั้งหลังสุด ก่อนเปิดฉาก “ซีเกมส์ 2025” ไทยเจ้าภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานาแจงชัดกลางไลฟ์ปมลือจ่ายค่าเทอมลูกแฝดยันเกรด 12 ไม่จริง บันเทิง

นานา เคลียร์ชัด ปมจ่ายค่าเทอมลูกล่วงหน้ายันจบ ย้ำทุกวันนี้ก้มหน้าหาเงินใช้หนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดย์ไทยเท เวย์ บันเทิง

“เดย์ ไทยเท” ลั่นกลางคอนเสิร์ต ชาวเน็ตจับตา พูดชื่อทุกคนยกเว้น “เวย์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 16:34 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 16:34 น.
76
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิค Wildlife ถูกงูจงอางกัดนิ้ว

นาทีชีวิต! นิค Wildlife ถูกจงอางกัดนิ้วจมเขี้ยว มีอาการเบลอ-นิ้วบวมเป่ง ซ้ำแพ้เซรุ่ม

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เช็กผลรางวัล 6 ตัว ถึง 2 ตัว และหวยตำราฝัน 5/45 ได้ที่นี่

หวยลาววันนี้ 8 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา ผลหวยลาว 6 ตัว

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
หนองหญ้าแก้ววันนี้

ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568

เปิดวาร์ป “ผู้พันชมพู่” พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. ผู้ทำนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

เผยแพร่: 8 ธันวาคม 2568
Back to top button