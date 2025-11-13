ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก
ชเวจองวอน อดีตสมาชิกดูโอ้วง UN ถูกตำรวจส่งสำนวนให้อัยการแล้วใน คดีสะกดรอยตาม หลังถูกแฟนเก่ากล่าวหาว่าพกมีดไปข่มขู่ที่บ้าน
อดีตสมาชิกวงดูโอ้ UN ชเวจองวอน (Choi Jeong-won) ถูกส่งตัวให้อัยการ หลังก่อเหตุสะกดรอยตามอดีตแฟนสาว ทางสถานีตำรวจชุงบู กรุงโซล ระบุว่า เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้ส่งตัวชเวจองวอนไปยังอัยการ ในข้อหา “ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการลงโทษอาชญากรรมการสะกดรอย (Stalking)”
ตามสำนวน ชเวจองวอนถูกกล่าวหาว่าเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ได้ไปที่บ้านของอดีตคนรักและข่มขู่โดยมีของมีคมอยู่ในมือ วันเดียวกันนั้น ตำรวจได้ตั้งข้อหาสตอล์กและมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉิน ห้ามเข้าใกล้ที่พักของผู้เสียหายในระยะ 100 เมตร และห้ามติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่อมา ชเวจองวอน ชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า “เป็นปัญหาส่วนตัวระหว่างผมกับแฟนสาว การโต้เถียงเล็กน้อยลุกลามจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวาย ส่วนเรื่องการถืออาวุธ และสะกดรอยตามนั้น ไม่เป็นความจริง” ก่อนที่อดีตนักร้องสมาชิกดูโอ้วงดังจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “ต้องขอโทษที่เรื่องส่วนตัวของผมสร้างความไม่สบายใจเป็นข่าวอีกครั้ง ต่อจากนี้จะระมัดระวังและรับผิดชอบต่อการกระทำมากขึ้น”
จากข้อมูลพบว่า ก่อนหน้าที่ ชเวจองวอน จะถูกส่งตัวไปอัยการ ในคดีสะกดรอยอดีตแฟนสาว นั้น เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2566 เขาเคยตกเป็นข่าวฉาวเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ถูกสามีของหญิงรายหนึ่งยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานเป็นชายชู้ แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าการคบหาดังกล่าวเป็น “การกระทำไม่เหมาะสม” และชี้ว่าความรับผิดชอบหลักต่อการล่มสลายของชีวิตคู่เป็นของฝ่ายหญิง
อย่างไรก็ตาม ในการอุทธรณ์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษา ระบุว่าไม่เข้าข่ายความสัมพันธ์เชิงชู้สาว และชี้ว่าสาเหตุความแตกร้าวมาจากท่าทีบีบบังคับของฝ่ายสามีเอง
