ญี่ปุ่นยกเลิกแจ้งเตือนสึนามิ หลังแผ่นดินไหวระดับ 7.6 บาดเจ็บ 23 ราย
ญี่ปุ่นยกเลิกแจ้งเตือนสึนามิ สูง 3 เมตร หลังแผ่นดินไหวระดับ 7.6 บริเวณชายฝั่งฮอกไกโด เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 23 ราย สาหัส 1 ราย
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม สำนักข่าว CBC รายงานความคืบหน้าหลังเหตุ แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 7.6 และได้มีการแจ้งเตือนสึนามิสูง 3 เมตร บริเวณชายฝั่งฮอกไกโด
ล่าสุดทางการญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกแจ้งเตือนสึนามิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการลดระดับการแจ้งเตือนมาอย่างต่อเนื่อง
อ้างอิงจากสำนักงานดับเพลิงและจัดการภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ 23 ราย ในจำนวนดังกล่าวบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ส่วนใหญ่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นถูกวัตถุตกใส่ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีชายขับรถตกลงไปหลุมด้วย เคราะห์ดีชายคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ด้าน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้ออกมายืนยันว่าพวกเขาไม่พบความผิดปกติของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในฟุกุชิมะแต่อย่างใด
