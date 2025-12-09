สาวฝรั่งโวย ตม.ดอนเมือง ปฏิเสธเข้าไทยเหตุพกเงินสดไม่พอ อัดคลิปเตือนระวังโดนสุ่มตรวจ
สาวต่างชาติโวย ตม.ดอนเมือง ปฏิเสธเข้าไทยเหตุพกเงินสดไม่พอ อัดคลิปเตือนนักท่องเที่ยวระวังโดนสุ่มตรวจ กต.ย้ำกฎเหล็กต้องมีติดตัว 2 หมื่นบาท
กำลังเป็นคลิปไวรัลในหมู่ชาวต่างชาติที่กำลังจะมาเที่ยวไทย เมื่อนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเตือนเพื่อนนักเดินทาง ให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการสนามบินดอนเมือง หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศไทย เนื่องจากมีเงินสดติดตัวไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด
ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย หญิงสาวรายนี้เล่าด้วยความอัดอั้นตันใจว่า ตนถูกเจ้าหน้าที่ ตม. ดอนเมือง ปฏิเสธการเข้าเมืองเพราะเหตุผลเรื่องเงินไม่เพียงพอ สาวเจ้าอ้างว่าไม่เคยทราบกฎข้อนี้มาก่อน ทั้งที่เคยเดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายครั้งในอดีต
หญิงสาวกล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่มีใครแจ้งเธอเรื่องวงเงินขั้นต่ำที่ต้องนำติดตัวมา หากทราบล่วงหน้าเธอก็พร้อมที่จะกดเงินสดจากตู้ ATM มาแสดง แต่กลับได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ให้เดินทางเข้ามาใหม่ผ่านสนามบินอื่น โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องเว้นระยะเวลานานเท่าใดจึงจะกลับเข้ามาได้ สร้างความสับสนและไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมาก จนต้องออกมาเตือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ให้ระวังกรณีเช่นนี้
เปิดกฎหมายเข้าประเทศ ตม.ไทยทำถูกต้องแล้ว
ตามกฎหมาย ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีเงินติดตัว 20,000 บาท แม้กรณีนี้จะดูเหมือนเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เข้มงวด แต่ตามระเบียบอย่างเป็นทางการของประเทศไทย ข้อกำหนดเรื่องการแสดงฐานะทางการเงินถือเป็นกฎที่มีอยู่จริงและบังคับใช้ได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูลจาก กระทรวงการต่างประเทศ (MFA) ระบุชัดเจนว่า ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวหรือมาตรการยกเว้นวีซ่า (ผ.30/ผ.90) จำเป็นต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานสำคัญ ดังนี้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- หลักฐานการเดินทางออกจากประเทศไทย (เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ)
- หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างอยู่ในไทย
- หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ต้องมีเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าติดตัว ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อคน หรือ 40,000 บาทต่อครอบครัว
แม้ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้เรียกตรวจนักท่องเที่ยวทุกคน แต่กฎระเบียบนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการสุ่มตรวจได้ทุกเมื่อเพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานผิดกฎหมาย ดังนั้น นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมพร้อมทั้งเอกสารและเงินสดให้ครบถ้วนเพื่อความอุ่นใจในการเดินทาง
