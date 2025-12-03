เตือนแผ่นดินไหวเมียนมา เพจดังเฝ้าระวัง ไหวถี่ขึ้น ซ้ำจุดเดียวเดือนมีนา ย้ำตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก

ข่าว

เผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 10:03 น.
เพจดัง ที’ฝนฟ้าอากาศ เตือนเฝ้าระวัง แผ่นดินไหว ‘รอยเลื่อนสะกาย’ เมียนมาขยับถี่ 3 ระลอกในคืนเดียว สูงสุด 4.9 แมกนิจูด ย้ำตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก

วันนี้ (3 ธันวาคม) ผู้สื่อข่าว รายงาน เพจเฟซบุ๊ก “ที’ ลมฟ้าอากาศ” รายงานจับตา แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา เกิดขึ้นต่อเนื่องถึง 3 ครั้งในช่วงคืนวันที่ 2 ต่อเนื่องถึงเช้า พบความเคลื่อนไหวสำคัญบริเวณ “รอยเลื่อนสะกาย” ซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนทำให้ตึก สตง. ถล่ม

รายงานระบุว่า แผ่นดินไหวระลอกแรกเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.01 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2568 มีจุดศูนย์กลางบริเวณรอยเลื่อนสะกาย เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ขนาดความรุนแรง 4.9 แมกนิจูด ที่ความลึก 10 กิโลเมตร

เตือนแผ่นดินไหวเมียนมา เกิดขึ้น 3 ครั้งในคืนเดียว

ทางเพจได้ตั้งข้อสังเกตว่า จุดศูนย์กลางครั้งนี้เป็นตำแหน่งเดียวกับที่เคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปฏิกิริยาของรอยเลื่อนที่เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้ แต่ยังไม่ใช่เมนช็อก

ต่อมาในช่วงกลางดึกเวลา 23.26 น. เกิดแผ่นดินไหวระลอกสอง ขนาด 2.2 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร มีจุดศูนย์กลางที่เมืองตองยี และระลอกที่สามเมื่อเวลา 01.50 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม ขนาด 3.6 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร บริเวณเมืองมองเขต ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารหรือพื้นผิว

สถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม เพจ ที’ ลมฟ้าอากาศ ระบุว่า รอยเลื่อนสะกายได้หยุดการปลดปล่อยพลังงานมาเกือบครบ 12 ชั่วโมงแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเมื่อใดหรือรุนแรงเพียงใด แต่สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นจากหลักฐานทางธรณีวิทยาที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด “ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตระหนก” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน

เพจที'ลมฟ้าอากาศเตือนให้ประชาชนตื่นตัวต่อแผ่นดินไหว แต่ไม่ตื่นตระหนก

เปิดสถิติ เมียนมาแผ่นดินไหวถี่ระลอกใหญ่ รอบสัปดาห์เขย่า 13 ครั้ง วันเดียวพุ่ง 4.9 แมกนิจูดถึง 2 รอบ

อ้างอิงจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ข้อมูลสถิติล่าสุด พบว่าในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2568เพียงวันเดียวเกิดแผ่นดินไหวขึ้นถึง 5 ครั้ง มีครั้งที่มีขนาดความรุนแรงน่าจับตามอง ได้แก่

  • เวลา 01:55 น.: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.9 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร
  • เวลา 08:56 น.: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.4 แมกนิจูด ซึ่งมีความลึกจากผิวดินถึง 100 กิโลเมตร
  • เวลา 18:01 น.: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.9 แมกนิจูด ความลึก 10 กิโลเมตร อีกครั้งในรอบวัน

ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 3 ธันวาคม เวลา 01:50 น. ยังคงมีอาฟเตอร์ช็อกขนาด 3.6 แมกนิจูดเกิดขึ้นต่อเนื่อง

สรุปสถิติแผ่นดินไหวในเมียนมารอบสัปดาห์ (26 พ.ย. – 3 ธ.ค. 68) ไล่เรียงเหตุการณ์ย้อนหลัง พบการสั่นสะเทือนกระจายตัวในหลายช่วงเวลา ดังนี้

3 ธ.ค.: ขนาด 3.6

2 ธ.ค.: ขนาด 2.2, 4.9, 4.4, 2.5 และ 4.9

29 พ.ย.: ขนาด 2.6, 2.6 และ 1.7

27 พ.ย.: ขนาด 2.7 และ 4.0 (บริเวณใกล้ชายฝั่งตอนใต้)

26 พ.ย.: ขนาด 2.6 และ 2.1

แม้ส่วนใหญ่จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ภายในประเทศเมียนมาและมีความลึกในระดับตื้น (ประมาณ 10 กิโลเมตร) ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ชัดเจน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลกระทบความเสียหายรุนแรงข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย

สถิติแผ่นดินไหวเมียนมาล่าสุด

