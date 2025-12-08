ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6 ประกาศเตือนสึนามิสูง 3 เมตร ซัดชายฝั่งฮอกไกโด เร่งอพยพ
สำนักข่าวเคียวโดรายงาน ระทึกกลางดึก 8 ธันวาคม เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น วัดขนาดได้ถึง 7.6 แมกนิจูด ส่ส่งผลให้ทางการต้องเร่งประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งทันที
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุข้อมูลว่า ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ทะเล 50 กิโลเมตร บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดอาโอโมริ เบื้องต้นมีการปรับตัวเลขความรุนแรงจากเดิมที่ประเมินไว้ 7.2 ขึ้นเป็น 7.6 แมกนิจูด
แรงสั่นสะเทือนครั้งนี้วัดระดับความเข้มข้นตามมาตราญี่ปุ่น (Shindo scale) ได้ที่ระดับ “6 สูง” ในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งถือเป็นระดับรุนแรงมากที่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้ แรงสั่นสะเทือนยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนรับรู้ได้ไกลถึงใจกลางกรุงโตเกียว
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดขณะนี้คือการประกาศเตือนภัยสึนามิ โดย JMA คาดการณ์ว่าอาจมีคลื่นสูงถึง 3 เมตร เคลื่อนตัวเข้าซัดชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ จังหวัดฮอกไกโด
จังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอิวาเตะ
ทางการญี่ปุ่นประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งดังกล่าว รีบอพยพขึ้นที่สูง หรือออกห่างจากชายฝั่งโดยด่วนที่สุดเพื่อความปลอดภัย
