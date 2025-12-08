ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6 ประกาศเตือนสึนามิสูง 3 เมตร ซัดชายฝั่งฮอกไกโด เร่งอพยพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 22:08 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 22:09 น.
50

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6 ประกาศเตือนสึนามิสูง 3 เมตร ซัดชายฝั่งฮอกไกโด-อาโอโมริ-อิวาเตะ

​สำนักข่าวเคียวโดรายงาน ระทึกกลางดึก 8 ธันวาคม เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น วัดขนาดได้ถึง 7.6 แมกนิจูด ส่ส่งผลให้ทางการต้องเร่งประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งทันที

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ระบุข้อมูลว่า ธรณีพิบัติภัยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.15 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ทะเล 50 กิโลเมตร บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดอาโอโมริ เบื้องต้นมีการปรับตัวเลขความรุนแรงจากเดิมที่ประเมินไว้ 7.2 ขึ้นเป็น 7.6 แมกนิจูด

แรงสั่นสะเทือนครั้งนี้วัดระดับความเข้มข้นตามมาตราญี่ปุ่น (Shindo scale) ได้ที่ระดับ “6 สูง” ในบางพื้นที่ของจังหวัดอาโอโมริ ซึ่งถือเป็นระดับรุนแรงมากที่สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้ แรงสั่นสะเทือนยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนรับรู้ได้ไกลถึงใจกลางกรุงโตเกียว

สิ่งที่น่ากังวลที่สุดขณะนี้คือการประกาศเตือนภัยสึนามิ โดย JMA คาดการณ์ว่าอาจมีคลื่นสูงถึง 3 เมตร เคลื่อนตัวเข้าซัดชายฝั่งในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ​จังหวัดฮอกไกโด
จังหวัดอาโอโมริ ​จังหวัดอิวาเตะ

​ทางการญี่ปุ่นประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งดังกล่าว รีบอพยพขึ้นที่สูง หรือออกห่างจากชายฝั่งโดยด่วนที่สุดเพื่อความปลอดภัย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 22:08 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 22:09 น.
50
Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

