กรุงไทยปิดปรับปรุง แอปฯ เป๋าตัง คนละครี่งพลัสใช้งานไม่ได้ เช็กวัน-เวลาที่นี่

กรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ 14 ธ.ค. นี้ แอปฯ เป๋าตัง-KrungthaiNext ใช้งานไม่ได้ช่วง 00.30-06.00 น. แนะวางแผนโอน จ่ายล่วงหน้า ส่วนบัตร ATM ยังกดเงินสดที่ตู้ได้ตามปกติ
ใครที่เป็นสายช้อปออนไลน์รอบดึกหรือมีกำหนดการต้องโอนเงินช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์ ต้องรีบวางแผนด่วน ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ประกาศเตรียมพัฒนาระบบงานครั้งสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ธุรกรรมทางการเงินหลายช่องทางไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 00:30 – 06:00 น.
เช็กบริการงดให้บริการชั่วคราว
ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้
1. Krungthai NEXT
2. เป๋าตัง
- บริการโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล
- บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีต่าง ๆ
- บริการอื่นๆ เช่น บริการ ibank
- การยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตัง เป็นต้น
3. Krungthai Debit Card ไม่สามารถทำรายการซื้อสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ผ่านร้านค้า ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน 3D Secure
4. ถอนเงิน/ฝากเงินแบบไม่ใช้บัตร และถอนเงินด้วยบัตรต่างประเทศที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศผ่านตู้ Krungthai ATM/CDM
- Krungthai Business
- Krungthai Business Onboarding
- Krungthai Corporate Online
- Krungthai Fleet Card
5. บริการ Cross Border ได้แก่ Inter Transfer, PromptPay International, QR Cross Border Payment และ Inward Remittance
รวมทั้งอื่น ๆ เช่น บริการ Western Union เว็บไซต์ krungthai .com
แม้ระบบส่วนใหญ่จะปิดปรับปรุง แต่ท่านยังสามารถทำธุรกรรมสามารถใช้ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ตามปกติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการทำธุรกรรม กรุณาวางแผนการโอนเงินหรือชำระค่าบริการต่าง ๆ ล่วงหน้า ก่อนถึงช่วงเวลาปิดระบบ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
