นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 13:44 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 13:45 น.
50
นางงามเขมรอ้างไทยยิงก่อนถล่ม รพ.-โรงเรียน

มิสชาร์มกัมพูชา ใส่ร้ายไทยเปิดฉากถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ตัดพ้อ ‘สองเท้ายืนบนเวทีแต่หัวใจห่วง ปชช.’ อ้างเจตนายั่วยุต้องการให้ขัดแย้ง

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบง่าย ๆ สำหรับ เดท สเรย์เนียต (Det Sreyneat) เจ้าของตำแหน่ง Miss Charm กัมพูชา 2025 ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีดราม่ากับแฟนนางงามชาวไทย หลังเปิดตัว VTR แนะนำประเทศด้วยประโยค Welcome to Cambodia, the land of smiles ซึ่งไปทับไลน์สโลแกน ‘สยามเมืองยิ้ม’ เอกลักษณ์ของไทยจนทัวร์ลงหนัก

ล่าสุด ดูเหมือนไฟขัดแย้งจะลามทุ่ง หลังเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในฐานะพลเมืองทนเห็นเพื่อนบ้านเปิดฉากโจมตีไม่ได้อีกต่อไป พร้อมกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายรุกรานและย่ำยีประเทศของตนก่อน

“ในฐานะพลเมืองกัมพูชา ฉันไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ในขณะที่ประเทศของฉันยังคงถูกกระทำย่ำยีจากเพื่อนบ้านที่เปิดฉากโจมตีเราก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 กองทัพไทยได้เปิดฉากยิงใส่กองกำลังกัมพูชา อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร โดยใช้ปืนพก, ปืนกล B40 และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มม. ซึ่งกองกำลังกัมพูชาของเราไม่ได้ทำการตอบโต้กลับแต่อย่างใด

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 05.04 น. กองกำลังทหารไทยได้ก่อเหตุโจมตีกองทหารกัมพูชาอีกครั้งในพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดพระวิหาร และยังคงระดมยิงกระสุนรถถังไปยังปราสาทตาเมือนธม ใกล้ปราสาทพระวิหาร และ พื้นที่จมกะเช็ก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายไทยทำการยั่วยุมาหลายวัน ซึ่งมีเจตนาชัดเจนที่จะยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง

ประเทศไทยถึงขั้นทิ้งระเบิดใกล้โรงพยาบาลและตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ส่งผลให้แพทย์และพลเรือนได้รับบาดเจ็บ โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน เด็ก ๆ ต้องวิ่งหนีตายเพื่อความปลอดภัย

หัวใจของฉันแตกสลายที่ต้องเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีชาติใดสมควรต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ไม่มีเด็กคนไหนสมควรต้องวิ่งหนีจากสงคราม

เราสวดภาวนาขอให้เกิดสันติภาพ เราต้องการสันติภาพ กัมพูชาต้องการสันติภาพ”

นางงามกัมพูชาใส่ร้ายไทยยืงก่อน
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat

นอกจากนี้ เธอยังออกมาเป็นกระบอกเสียงให้คนในพื้นที่ โพสต์เป็นข้อความภาษากัมพูชาแปลเป็นไทยได้ว่า “สองเท้ายืนอยู่บนเวทีการประกวด แต่หัวใจกำลังคิดถึงทุกข์สุขของประชาชน… เฮ้อ ประเทศที่น่าสงสารของฉัน”

Miss Charm กัมพูชา โพสต์อ้างซัดเปิดฉากถล่ม
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm 2025 -6
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm 2025 -3
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm 2025 -5
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm 2025 -4
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 -8
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat
เดท สเรย์เนียต Miss Charm กัมพูชา 2025 - 4
ภาพจาก Facebook : Det Sreyneat

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

