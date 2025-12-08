นางงามเขมร อ้างไทยเปิดฉากยิงถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ซัดยั่วยุสงคราม
มิสชาร์มกัมพูชา ใส่ร้ายไทยเปิดฉากถล่ม รพ.-โรงเรียน ทำเด็กหนีตาย ตัดพ้อ ‘สองเท้ายืนบนเวทีแต่หัวใจห่วง ปชช.’ อ้างเจตนายั่วยุต้องการให้ขัดแย้ง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบง่าย ๆ สำหรับ เดท สเรย์เนียต (Det Sreyneat) เจ้าของตำแหน่ง Miss Charm กัมพูชา 2025 ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีดราม่ากับแฟนนางงามชาวไทย หลังเปิดตัว VTR แนะนำประเทศด้วยประโยค Welcome to Cambodia, the land of smiles ซึ่งไปทับไลน์สโลแกน ‘สยามเมืองยิ้ม’ เอกลักษณ์ของไทยจนทัวร์ลงหนัก
ล่าสุด ดูเหมือนไฟขัดแย้งจะลามทุ่ง หลังเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ในฐานะพลเมืองทนเห็นเพื่อนบ้านเปิดฉากโจมตีไม่ได้อีกต่อไป พร้อมกล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายรุกรานและย่ำยีประเทศของตนก่อน
“ในฐานะพลเมืองกัมพูชา ฉันไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป ในขณะที่ประเทศของฉันยังคงถูกกระทำย่ำยีจากเพื่อนบ้านที่เปิดฉากโจมตีเราก่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 กองทัพไทยได้เปิดฉากยิงใส่กองกำลังกัมพูชา อำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร โดยใช้ปืนพก, ปืนกล B40 และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มม. ซึ่งกองกำลังกัมพูชาของเราไม่ได้ทำการตอบโต้กลับแต่อย่างใด
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 05.04 น. กองกำลังทหารไทยได้ก่อเหตุโจมตีกองทหารกัมพูชาอีกครั้งในพื้นที่ช่องอานม้า จังหวัดพระวิหาร และยังคงระดมยิงกระสุนรถถังไปยังปราสาทตาเมือนธม ใกล้ปราสาทพระวิหาร และ พื้นที่จมกะเช็ก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายไทยทำการยั่วยุมาหลายวัน ซึ่งมีเจตนาชัดเจนที่จะยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง
ประเทศไทยถึงขั้นทิ้งระเบิดใกล้โรงพยาบาลและตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ส่งผลให้แพทย์และพลเรือนได้รับบาดเจ็บ โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน เด็ก ๆ ต้องวิ่งหนีตายเพื่อความปลอดภัย
หัวใจของฉันแตกสลายที่ต้องเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีชาติใดสมควรต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว ไม่มีเด็กคนไหนสมควรต้องวิ่งหนีจากสงคราม
เราสวดภาวนาขอให้เกิดสันติภาพ เราต้องการสันติภาพ กัมพูชาต้องการสันติภาพ”
นอกจากนี้ เธอยังออกมาเป็นกระบอกเสียงให้คนในพื้นที่ โพสต์เป็นข้อความภาษากัมพูชาแปลเป็นไทยได้ว่า “สองเท้ายืนอยู่บนเวทีการประกวด แต่หัวใจกำลังคิดถึงทุกข์สุขของประชาชน… เฮ้อ ประเทศที่น่าสงสารของฉัน”
