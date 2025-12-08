ข่าวอาชญากรรม

แจ้งเตือนสื่อ-อินฟลูฯ ในพื้นที่ หยุดแชร์พิกัดทหาร ย้ำ! กระทบความมั่นคง

เผยแพร่: 08 ธ.ค. 2568 11:15 น.| อัปเดต: 08 ธ.ค. 2568 11:22 น.
งดแชร์ข้อมูลปฏิบัิตการทหาร
ขอความร่วมมือ สื่อมวลชน นักข่าวไปจนอินฟลูฯ อย่าเผยแพร่พิกัด สถานที่ตั้งของกองทัพลงโซเชียล เหตุอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของทหสนในแนวหน้า

ความคืบหน้าเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.68 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา กัมพูชาทำการยิงด้วย BM21 ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง

ทั้งนี้บนโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูล แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลทางการทหาร โดยล่าสุด เพจ Drama-Addict ระบุว่า ทหารในพื้นที่ฝากสื่อมวลชน เนื่องจากมีการแผยแพร่ข้อมูลระบุพิกัดทางทหารของไทยเสียเอง โดยเน้นย้ำขอความร่วมมือในการไม่กระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับทางทหาร เพื่อความปลอดภัยของแนวหน้าในพื้นที่

งดแชร์พิกัดทหารไทย
ภาพ Facebook @Drama-Addict

ล่าสุด กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและกำลังพลทุกนาย งดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปวิเคราะห์ต่อยอดจนกระทบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศ

สำหรับกำลังพล ทุกระดับชั้น ห้าม เผยแพร่ข้อมูลอาวุร แผนปฏิบัติ วิธีการ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง ห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือเปิดเผยตำแหน่งยุทรการ แม้ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ใช่ความลับ แต่เมื่อรวมกับข้อมูลอื่น อาจกลายเป็นภาพรวมยุทธการที่ฝ่ายตรงข้ามนำไปใช้ได้ทันที

กองทัพขอความร่วมือสื่อมวลชน
ภาพ Facebook @PrArmy2

ขณะเดียวกัน กองทัพภาคที่ 2 แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ส่วนหลัง เพื่อปกป้องประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของชาติ

  • อาคารราชการ
  • สถานที่ยุทธศาสตร์
  • ระบบสาธารณูปโภคสำคัญ

ให้กำหนดวงรอบการเฝ้าระวังเข้มข้น พร้อมจัดกำลังป้องกัน–ขัดขวาง มิให้ฝ่ายตรงข้ามใช้โอกาสสร้างความเสียหาย ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคงของประเทศ

กองทัพจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชน และ ปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มกำลัง ในทุกมิติทั้งแนวหน้าและพื้นที่ส่วนหลัง

Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรง ให้อพยพออกจากชายแดนเวลานี้ !

เมื่อเวลาประมาณ 10.20 น. ปภ.มีการแจ้งเตือน Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรง ให้อพยพออกจากชายแดนเวลานี้ ถ้าไม่อพยพจะอันตราย เน้นย้ำให้ผู้อยู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลอดหาด อพยพออกจากพื้นที่ชายแดนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือพื้นที่ปลอดภัยที่ราชการกำหนดภายใน 10.00 น. ของวันนี้ ทหารแจ้งว่าอย่าลังเล ขอให้เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด.

ภาพ @กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทหารในพื้นที่ฝากมา เพจดราม่าแอดดิควันนี้
แฟ้มภาพ
ข่าวกองทัพภาค 2
ภาพ @SMART Soldiers Strong ARMY

