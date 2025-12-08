กองทัพไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก พลทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย
โฆษกกองทัพบก เผย กองทัพไทยถูกโจมตีพื้นที่ช่องบก พลทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 4 นาย ตอบโต้ใช้อากาศยานโจมตีเป้าหมายทหารหลายพื้นที่
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงว่า ในช่วงเช้ามืดวันนี้ได้มีการปะทะในพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทหารกัมพูชาได้ทำการยิงด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิถีโค้งตั้งแต่เวลาประมาณ 05.05 น.จนถึงปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามกฎการปะทะด้วยอาวุธปืนเล็กและอาวุธวิถีโค้ง
และเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. ในพื้นที่ช่องบก อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี กองทัพบกได้รับรายงานว่า ทหารไทยถูกโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ทำให้กำลังพลเสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บ 4 นาย
ปัจจุบันฝ่ายไทยได้เริ่มใช้อากาศยานเข้าโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ เพื่อยับยั้งการโจมตีของอาวุธยิงสนับสนุนของทหารกัมพูชา
ทั้งนี้ ในพื้นที่ชายแดนกองทัพภาคที่ 2 กองกำลังสุรนารี และกองทัพภาคที่ 1 กองกำลังบูรพา ได้จัดกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนตามแผนเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
