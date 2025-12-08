ข่าว
กองทัพไทย ถล่ม กระเช้าเนิน 350 ด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย
กองทัพไทย ถล่ม กระเช้าเนิน 350 ด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย เดินหน้าปกป้องประชาชนและอธิปไตยอย่างเต็มกำลัง
เพจเฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 ได้รายงานอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า “ด่วน!!! “กระเช้าเนิน350″ ถูกทำลายแล้ว
เมื่อ 8 ธ.ค.68เวลา 09.20 น. เป้าหมายกระเช้าเนิน 350 ทางด้านทิศตะวันตกปราสาทตาควาย ระยะ 300 เมตร ถูกทำลายเรียบร้อย กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง”
พร้อมกันนี้ยังระบุอีกด้วยว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับมาตราการรักษาความปลอดภัย”
อาคารสถานที่ราชการที่สำคัญ และป้องกัน ขัดขวาง การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม ที่มุ่งสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน กองทัพจะปกป้องประชาชนและอธิปไตยเต็มกำลัง”
