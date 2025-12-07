ข่าวกีฬาซีเกมส์

ตารางคะแนน บอลชายซีเกมส์ 2025 หลังผลช็อก! ติมอร์ทุบสิงคโปร์ 3-1

เผยแพร่: 07 ธ.ค. 2568 17:50 น.| อัปเดต: 07 ธ.ค. 2568 18:17 น.
ฟุตบอลชายซีเกมส์ แข่งวันไหน ตารางคะแนน
แฟ้มภาพ

ตารางคะแนนกลุ่ม เอ ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ติมอร์ เลสเต คว้า 3 คะแนนแรกในฟุตบอลซีเกมส์ 2025 หลังเอาชนะ สิงคโปร์ 3-1 มีลุ้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในฐานะอันดับสองที่ดีที่สุด ขณะที่ สิงคโปร์ จะพบกับ ทีมชาติไทย ในนัดต่อไป 11 ธันวาคมนี้

ถึงแม้ “กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33” จะยังไม่เปิดม่านอย่างเป็นทางการ แต่การแข่งขันฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้ว ตั้งแต่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันครั้งนี้ มี 9 ชาติเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม โดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที ส่วนอีกหนึ่งที่จะเป็นของทีมอันดับที่ 2 ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด

สำหรับผลการแข่งขันล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ติมอร์-เลสเต ชนะ สิงคโปร์ 3-1 อีกคู่ ลาว แพ้ให้กับ มาเลเซีย 1-4

ตารางคะแนนฟุตบอลซีเกมส์ กลุ่ม เอ (1)
ภาพ @ช้างสึก

ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @33rdSeagamesthailand2025

ตารางคะแนน ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม เอ

  1. ไทย แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
  2. ติมอร์ เลสเต แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
  3. สิงคโปร์ แข่ง 1 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 0 คะแนน

กลุ่ม บี

  1. มาเลเซีย แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
  2. เวียดนาม แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
  3. ลาว แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน

กลุ่ม ซี

  1. ฟิลิปปินส์ แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
  2. อินโดนีเซีย แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
  3. เมียนมา แข่ง 1 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 0 คะแนน

สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับ สิงค์โปร์ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสด ทาง PPTV HD 36 และ แอพพลิเคชั่น True Vision NOW.

แฟ้มภาพ @FA Thailand
แฟ้มภาพ @FA Thailand
แฟ้มภาพ @FA Thailand

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

