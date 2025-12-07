ตารางคะแนน บอลชายซีเกมส์ 2025 หลังผลช็อก! ติมอร์ทุบสิงคโปร์ 3-1

ตารางคะแนนกลุ่ม เอ ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ติมอร์ เลสเต คว้า 3 คะแนนแรกในฟุตบอลซีเกมส์ 2025 หลังเอาชนะ สิงคโปร์ 3-1 มีลุ้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในฐานะอันดับสองที่ดีที่สุด ขณะที่ สิงคโปร์ จะพบกับ ทีมชาติไทย ในนัดต่อไป 11 ธันวาคมนี้
ถึงแม้ “กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33” จะยังไม่เปิดม่านอย่างเป็นทางการ แต่การแข่งขันฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้ว ตั้งแต่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยการแข่งขันครั้งนี้ มี 9 ชาติเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม โดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที ส่วนอีกหนึ่งที่จะเป็นของทีมอันดับที่ 2 ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด
สำหรับผลการแข่งขันล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ติมอร์-เลสเต ชนะ สิงคโปร์ 3-1 อีกคู่ ลาว แพ้ให้กับ มาเลเซีย 1-4
ตารางคะแนน ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม เอ
- ไทย แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
- ติมอร์ เลสเต แข่ง 2 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 3 คะแนน
- สิงคโปร์ แข่ง 1 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 0 คะแนน
กลุ่ม บี
- มาเลเซีย แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
- เวียดนาม แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
- ลาว แข่ง 2 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 มี 0 คะแนน
กลุ่ม ซี
- ฟิลิปปินส์ แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
- อินโดนีเซีย แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
- เมียนมา แข่ง 1 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 0 คะแนน
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับ สิงค์โปร์ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสด ทาง PPTV HD 36 และ แอพพลิเคชั่น True Vision NOW.
