ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 ‘ไทย พบ อินโดนีเซีย’ วันนี้ 4 ธ.ค. 68

ถ่ายทอดสด ฟุตบอลหญิง ซีเกมส์ 2025 คู่ระหว่าง ไทย พบ เนเธอร์แลนด์ แข่ง 18.30 น. ช่องถ่ายทอดสด ดูได้ทาง ช่อง PPTV 36
วันนี้ 4 ธ.ค. 2568 ถือว่าเป็นการเริ่มการแข่งขันนัดแรกของศึกฟุตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้
โดยไฮไลท์ของวันนี้คงหนีไม่พ้นการเจอกันระหว่าง ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเกมแรกของทั้งสองทีมที่อยู่ในกลุ่ม เอ ที่ต้องการทีมอันดับ 1 และ 2 เพื่อเข้าสู่รอบต่อไป
แฟนกีฬาชาวไทย ดูถ่ายทอดวอลเลย์บอลไทยเนเธอร์แลนด์วันนี้ได้ผ่านช่อง PPTV HD 36 และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง TrueVisions Now
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงไทย เนเธอร์แลนด์ ซีเกมส์ 2025 วันนี้ สด
- คู่แข่งขัน : ไทย VS อินโดนีเซีย
- ช่องถ่ายทอดสด : ช่อง PPTV HD 36 และ True Visions NOW
- เวลาแข่ง : 18.30 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รอลุ้น! “แบมแบม” เตรียมโชว์พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 พร้อมบิ๊กเซอร์ไพรส์ 9 ธ.ค.นี้
- สรุปตารางคะแนน ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 อัปเดตล่าสุด คะแนนทุกทีม
