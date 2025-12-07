ไตรศุลี แจ้งด่วนขอให้ ชาวกันทรลักษณ์ ออกจากพื้นที่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ศูนย์อพยพ
“ไตรศุลี” แจ้งด่วน กองทัพสั่งอพยพประชาชน 4 จังหวัดชายแดนอีสาน หลังเกิดเหตุปะทะพื้นที่ภูผาเหล็ก พร้อมเปิดเบอร์สายด่วนช่วยผู้ป่วยติดเตียงและคนตกค้าง
7 ธันวาคม 2568 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งต่อกรณีที่มีการรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า เกิดเหตุปะทะในพื้นที่ภูผาเหล็ก จ.ศรีสะเกษ เป็นเหตุให้กำลังพลบาดเจ็บจำนวน 2 ราย พร้อมกับสั่งให้ประชาชนที่อยู่ในอำเภอแนวชายแดนทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าว
นางสาวไตรศุลี ระบุว่า “ด่วน!! กันทรลักษณ์บ้านเรา กองทัพแจ้งให้อพยพนะคะ” จากนั้นโพสต์ต่อมาระบุว่า “ไปศูนย์ อพยพ ของ อบจ. โทร 085-492-2443”
ถัดมา นางสาวไตรศุลี โพสต์ว่า “คนตกค้าง มีผู้ป่วยติดเตียง ประสาน พี่ชายกวาง เลยนะคะ 083-544-6318”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! ปะทะเดือด “ภูผาเหล็ก” กำลังพลบาดเจ็บ 1 นาย ฝ่ายไทยโต้กลับตามกฎ
- ทัพภาค 2 เปิดภาพ ทหารถูกยิงเจ็บ หลังปะทะเขมร ชูนิ้วโป้ง ปลอดภัยแล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: