สรุปตารางคะแนน ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 อัปเดตล่าสุด คะแนนทุกทีม

สรุป ตารางคะแนน ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม หลังจบการแข่งขันในวันแรกลงไปแล้ว 2 คู่ พร้อมเผยเงื่อนไขการเข้ารอบต่อไป
แม้ว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะยังไม่เปิดม่านอย่างเป็นทางการ แต่การแข่งขันฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม)
การแข่งขันครั้งนี้มีชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ชาติ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม โดยทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที ส่วนอีกหนึ่งที่จะเป็นของทีมอันดับที่ 2 ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในรอบแบ่งกลุ่ม
สำหรับผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ ทีมชาติลาว แพ้ ทีมชาติเวียดนาม 1-2 และ ทีมชาติติมอร์ เลสเต แพ้ ทีมชาติไทย 1-6
ตารางคะแนน ฟุตบอลชาย ซีเกมส์ 2025 รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม เอ
- ไทย แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
- สิงคโปร์ แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
- ติมอร์ เลสเต แข่ง 1 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 0 คะแนน
กลุ่ม บี
- เวียดนาม แข่ง 1 เกม ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 3 คะแนน
- มาเลเซีย แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
- สปป.ลาว แข่ง 1 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 มี 0 คะแนน
กลุ่ม ซี
- อินโดนีเซีย แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
- เมียนมา แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
- ฟิลิปปินส์ แข่ง 0 เกม ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 0 มี 0 คะแนน
