ดราม่าตั้งแต่เกมแรก คู่เปิดสนามฟุตบอลซีเกมส์ 2025 เพลงชาติไม่ขึ้น นักเตะสปป.ลาว-เวียดนาม ต้องร้องสด

เริ่มเกมแรกก็มีประเด็นดราม่ากันอีกแล้ว ฟุตบอลคู่เปิดสนาม ซีเกมส์ 2025 คู่ระหว่าง สปป.ลาว กับ เวียดนาม เพลงชาติไม่ดัง ทำให้นักเตะทั้งสองชาติต้องร้องเพลงชาติกันเอง
เมื่อวานนี้ (3 ธันวาคม) ถือว่าเป้นวันเริ่มต้นการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอย่างไม่เป็นทางกร โดยที่จะมีบางชนิดกีฬาที่ต้องทำการแข่งขันก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ หนึ่งในนั้นคือการแข่งขันฟุตบอลชาย ซึ่งคู่เปิดสนามเป็นการเจอกันของ ทีมชาติลาว พบกับ ทีมชาติเวียดนาม
แต่ทว่าในช่วงที่นักเตะทั้งสองทีมเตรียมทำความเคารพเพลงชาติของตัวเอง เพลงชาติของทั้งสองทีมกลับไม่มีเสียงดังออกมาภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน สังเวียนที่ใช้ทำการแข่งขันในเกมแรก ทำให้นักเตะของทั้ง สปป.ลาว และ เวียดนาม ต้องยืนร้องเพลงชาติกันเองแบบสดๆ กลางสนาม
ประเด็นดังกล่าวทำให้แฟนกีฬาโดยเฉพาะชาวไทยตั้งคำถามถึงความพร้อมของฝ่ายจัดการแข่งขัน ที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาขึ้นมาแบบไม่เว้นวัน เพราะก่อนที่เกมนี้จะทำการแข่งขันมีรายงานว่า หลอดไฟในสนามราชมังฯ เสียหลายดวง และไม่มีสต็อกสำรองสำหรับเปลี่ยน ทำให้ต้องประสานงานวิ่งยืมหลอดไฟจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ส่วนผลการแข่งขันในเกมนี้เป็นแชมป์เก่าอย่าง ทีมชาติเวียดนาม ที่เฉือนเอาชนะ ทีมชาติลาว ไปได้ 2-1 คว้า 3 แต้มแรกไปครอง
อ้างอิง : TikTok @kajohnjohnyos
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โดนจวกยับ เพจซีเกมส์ โพสต์โปสเตอร์ใช้ AI ทำ ถามพร้อมจัดจริงรึเปล่า?
- ปัญหายังไม่หมด “ราชมังฯ”หลอดไฟขาดก่อนแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2025 ทั้งที่ของบปรับปรุงสนาม 125 ล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: