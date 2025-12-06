เปิดคำพูด พุทธ อภิวรรณ บอก “นัทปง” วันเผาหลอก ก่อนอายัดร่างคืนนี้
เปิดคำพูด พุทธ อภิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 บอกครอบครัวณัฐวุฒิ ปงลังกา วันเผาหลอก ข้อมูลอื่นๆ งดให้สัมภาษณ์ ก่อนอายัดร่างคืนนี้ ด้าน ไอซ์ สารวัตร ลงโพสต์ส่งเพื่อนร่วมงานสุดรักครั้งสุดท้าย
วันนี้ (6 ธ.ค.68) นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 เดินทางไปร่วมพิธีศพวันสุดท้ายก่อนอายัดร่างของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” หรือชื่อที่ญาติเรียกว่า “กุ้ง” อายุ 35 ปี นักข่าว-ผู้ประกาศสังกัดสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปไปด้วยความโศกเศร้า ท่ามกลางญาติสนิท คนรู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพและประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับพิธีฌาปนกิจในครั้งนี้ เป็นการประกอบพิธี “เผาหลอก” โดยใช้ฟางข้าวจัดทำเป็นหุ่นเสมือนแทนร่างจริงของน้องนัท ก่อนดำเนินพิธีเผาตามขั้นตอนทางศาสนา โดย พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าว และผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง 8 พร้อมด้วย ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าว ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางดอกไม้จันประชุมเพลิง ท่ามกลางความอาลัยของผู้ร่วมงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายพุทธอภิวรรณได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ก่อนเดินทางกลับโดยไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ
อย่างไรก็ดี ล่าสุดบนเฟซบุ๊กพุทธ อภิวรรณ ได้เขียนข้อความสั้นๆ ถึงรุ่นน้องในบริษัทว่า “พี่-ไอซ์ และพวกเราทั้งทีม จะทำให้ดีที่สุดนะน้องรัก”
ส่วนร่างของณัฐวุฒิ ผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตซึ่งตอนนีย้ืนยันผลตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกาย ขณะนี้ได้บรรจุไว้ในโรงเย็นภายในวัดริมกก และช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. จะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจสอบการพบสารไซยาไนด์ในร่างกายตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ทั้งนี้ เฟซบุ๊กของไอซ์ สารวัตร กิจพานิชย์ เขียนข้อความหลังจากได้มาส่งเพื่อนรุ่นน้องนักข่าวที่ร่วมช่องกันเป็นหนสุดท้าย โดยระบุใจความว่า ส่ง “พี่นัทปง” เท่านี้นะพี่ เดินทางต่อปลอดภัยในเส้นทางที่สวยงาม ทางนี้ก็จะเต็มที่เหมือนกัน #ณัฐวุฒิปงลังกา #ไอซ์สารวัตร
อัปเดตล่าสุด พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เปิดเผยหลังประชุมกับชุดคลี่คลายคดีและชุดสืบสวนภูธรภาค 1 ชุดสืบสวน ภ.จว.นนทบุรี ไปจนเจ้าหน้าที่สืบสวนสภ.บางกรวย ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เบื้องต้นมีคำสั่งการให้ทางพนง.สอบสวนเจ้าของคดี เร่งดำเนินการออกหมายเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในบ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย ได้แก่ นายบิ๊ก , นายต้น , น.ส.ออ และ น.ส.โอ เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งคาดว่า กระบวนการสอบปากคำจะเรริ่มได้อย่างช้าที่สุดคือในวันพรุ่งนี้ (7 ธ.ค.) รวมถึงจะเข้าตรวจสอบที่เกิดพร้อมกับพฐ. ประสานญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาให้ข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับความสะดวกของญาติ และสอบปากคำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ชันสูตรพลิกศพ
เช่นเเดียวกับหลักฐานพยานวัตถุ พยานแวดล้อม โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้จะมีควาชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางคดีมากกว่านี้อย่างแน่นอนเพื่อไขข้อสงสัยทั้งหมดที่สังคมกำลังคาใจ ณ เวลานี้.
