พุทธอภิวรรณ เปิดใจถึง ณัฐวุฒิ ปงลังกา 9 ปี ที่คนไม่รู้ น้องชายผู้ภักดีจนวินาทีสุดท้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ธ.ค. 2568 09:06 น.| อัปเดต: 03 ธ.ค. 2568 09:07 น.
118
สัญญาใจ 9 ปีที่ไม่มีวันจาง ความในใจ พุทธอภิวรรณ ถึง ณัฐวุฒิ ปงลังกา น้องชายผู้ภักดีจนวินาทีสุดท้าย

การจากไปอย่างกะทันหันของ “นัท-ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ผู้ประกาศข่าวหนุ่มฝีมือดี ไม่เพียงสร้างความตกใจให้กับวงการสื่อมวลชน แต่ยังสร้างบาดแผลลึกในใจของ “พุทธ อภิวรรณ” ผู้อำนวยการข่าวและผู้ดำเนินรายการชื่อดังของช่อง 8 ผู้ซึ่งเปรียบเสมือน พี่ชาย ที่ดูแลกันมาตลอด 9 ปี

ในรายการ Phutta Talk เทปพิเศษเมื่อคืนนี้ (2 ธันวาคม) ความทรงจำที่งดงาม พุทธ อภิวรรณ ได้เปิดเผยเรื่องราวความผูกพันเบื้องหลังการทำงานที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน เพื่อสดุดีแด่น้องชายผู้เป็นที่รัก

9 ปีที่ไร้สัญญาผูกมัด มีเพียง ใจ ที่ผูกพัน

หลายคนอาจเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างพุทธและนัทคือ เจ้านายกับลูกน้อง แต่พุทธยืนยันหนักแน่นว่าตลอดระยะเวลา 9 ปีเศษที่นัททำงานอยู่กับเขา และ 10 ปีสำหรับ “ไอซ์-สารวัตร” พวกเขาอยู่กันด้วยใจล้วน ๆไม่มีสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรผูกมัดแม้แต่ตัวอักษรเดียว

พุทธเล่าว่า นัทเป็นคนเก่ง มีหลายที่ติดต่อทาบทาม เสนอผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่นัทไม่เคยคิดจะไปไหน แม้ในยามที่พุทธโมโหไล่ให้ไป นัทก็ไม่เคยไป ไม่เคยเอ่ยคำว่าลาออก พุทธย้ำว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ธุรกิจ แต่มันคือความเป็นพี่น้อง หากวันใดนัทหรือไอซ์จะเดินจากไปก็ทำได้ทันที แต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ด้วยความรักและความศรัทธา

นัทเคยพูดกับพุทธในวันที่ย้ายที่ทำงานเก่ามาช่อง 8 ว่า “พี่จะไปไหน ผมก็จะไปด้วย” และเคยให้สัญญากับพี่ชายคนนี้ว่า “ผมจะอยู่กับพี่”

ความภักดีของนัทที่มีต่อพุทธนั้นลึกซึ้งเกินกว่าหน้าที่การงาน พุทธเล่าเรื่องราวที่ทั้งขำและซึ้งใจว่า ครั้งหนึ่งเมื่อไปทานข้าว ตอนพุทธไปเข้าห้องน้ำ เมื่อเปิดประตูออกมาก็เจอนัทยืนเฝ้าอยู่ เมื่อถามว่ามาทำไม นัทตอบกลับมาว่า “มายืนเผื่อพี่เจอโจทย์โดนกระทืบ ผมจะได้ช่วยพี่ได้” พุทธกล่าวว่าในชีวิตจะมีสักกี่คนที่มายืนเฝ้าหน้าส้วมเพื่อปกป้องเรา

จุดเริ่มต้นของรายการ Phutta Talk ก็มาจากความตั้งใจของพุทธที่อยากฝึกให้น้องๆ อย่างนัทกับไอซ์ได้มีพื้นที่ลองจัดรายการไลฟ์เพื่อพัฒนาฝีมือ เพลงประจำรายการที่คุ้นหูแฟนข่าว ก็เป็นฝีมือการแต่งของนัท ที่พุทธเพียงแค่เปรยเล่นๆ บนโต๊ะอาหาร แต่วันรุ่งขึ้นนัทก็ทำเพลงมาให้เสร็จสรรพ พุทธยืนยันว่าต่อให้ใครบอกให้เปลี่ยน หรือมีเพลงอื่นที่ดีกว่า เขาก็จะไม่เปลี่ยนเพลงนี้เด็ดขาด เพราะนี่คือของขวัญจากน้องที่เขารักที่สุด

ณัฐปง ช่อง 8 เสียชีวิต

ความลับในมือถือ และคำบอกรักที่สายเกินไป

หนึ่งในเรื่องราวที่สะเทือนใจที่สุดคือสิ่งที่พุทธเพิ่งมารู้ความจริงหลังจากนัทจากไป เมื่อเขาได้เห็นโทรศัพท์มือถือของนัท พบว่านัทบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาไว้มากมาย เก็บรูปภาพเวลาไปทำบุญด้วยกัน รูปงานวันเกิดของพุทธ และโมเมนต์ต่างๆ ที่ทำร่วมกันไว้ตลอด

“ผมเพิ่งรู้ว่าน้องรักผมมาก แต่ผมไม่เคยบอกรักน้องเลย” พุทธกล่าวด้วยความเสียใจที่ตนเองมักเป็นคนปากแข็ง ไม่เคยเอ่ยปากชมหรือบอกรักน้องในวันที่ยังมีลมหายใจ การเสียชีวิตของนัททำให้พุทธ ผู้ซึ่งไม่เคยร้องไห้อีกเลยนับตั้งแต่การเสียใจของพ่อกับยาย ต้องกลับมาเสียน้ำตา ทำใจไม่ได้ถึงขนาดไม่กล้าเปิดดูมือถือในช่วงแรก เพราะทุกครั้งที่เปิดก็จะเจอแต่ภาพความทรงจำ

ภาพจำสุดท้ายระหว่างทั้งคู่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ทำงานร่วมกัน ก่อนแยกย้ายกันที่ลานจอดรถ นัทและไอซ์คุยเล่นกันตามปกติ ก่อนที่นัทจะพูดประโยคสุดท้ายว่า “บายบาย โชคดี งั้นเดี๋ยวเจอกัน” ไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นคำลาครั้งสุดท้าย

สำหรับพิธีศพของณัฐวุฒิ ปงลังกา หลังจากสวดพระอภิธรรมที่วัดกล้วย จ.นนทบุรี แล้ว ร่างของเขาถูกเคลื่อนย้ายกลับบ้านเกิดที่ จ.เชียงราย โดยตั้งสวดพระอภิธรรมที่ วัดริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 13.00 น.

ในตอนท้าย พุทธ อภิวรรณ ได้กล่าวคำมั่นสัญญาว่า เขาจะดูแลครอบครัวของนัทต่อไป จะพาเพื่อนๆ น้องๆ ขึ้นไปเยี่ยมพ่อแม่ของนัทที่เชียงราย เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าลูกชายไม่ได้จากไปไหน แต่ยังมีพี่และเพื่อนที่รักเขาพร้อมจะดูแลครอบครัวแทน และเชื่อว่าผลบุญที่นัทชอบทำมาตลอดชีวิต จะนำดวงวิญญาณของน้องชายคนนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดี

นี่คือเรื่องราวของ “นัทปง” ในความทรงจำของ “พี่พุทธ” เรื่องราวของความผูกพันที่ก้าวข้ามคำว่าเพื่อนร่วมงาน สู่ความเป็นพี่น้องที่ความตายไม่อาจพรากความรักไปจากใจ

ดูคลิปเต็มได้ด้านล่าง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

