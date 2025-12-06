ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68
6 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS ลิเวอร์พูล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลีดส์ – ลิเวอร์พูล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลีดส์ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะยังไม่มีชื่อของ ฌอน ลองสตาฟฟ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 3 คน โจ โรดอน, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราก์ แดนกลางเป็น เจย์เดน โบเกิล, อาโอะ ทานากะ, อีธาน อัมปาดู, แอนทอน สตัช, กาเบรียล กุ๊ด มุนด์สสัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น ลูคัส เมช่า กับ โดนิมิค คัลเวิร์ต-เลวิน
ลิเวอร์พูล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, โจวานนี่ เลโอนี่, สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เรซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 17/04/25 ลีดส์ 1-6 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/22 ลิเวอร์พูล 1-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 23/02/22 ลิเวอร์พูล 6-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 12/09/21 ลีดส์ 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 19/04/21 ลีดส์ 1-1 ลิเวอร์พูล
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลีดส์
- 03/12/25 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
ลิเวอร์พูบ
- 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลีดส์ (3-5-2) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – โจ โรดอน, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราก์ – เจย์เดน โบเกิล, อาโอะ ทานากะ, อีธาน อัมปาดู, แอนทอน สตัช, กาเบรียล กุ๊ด มุนด์สสัน – ลูคัส เมช่า, โดนิมิค คัลเวิร์ต-เลวิน
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เรซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – อเล็กซานเดอร์ อิซัค
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลีดส์ 2-2 ลิเวอร์พูล
