ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:18 น.
51

6 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS ลิเวอร์พูล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล ลีดส์ – ลิเวอร์พูล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลีดส์ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาเก้ จะยังไม่มีชื่อของ ฌอน ลองสตาฟฟ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส แปร์รี่ พร้อมกองหลัง 3 คน โจ โรดอน, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราก์ แดนกลางเป็น เจย์เดน โบเกิล, อาโอะ ทานากะ, อีธาน อัมปาดู, แอนทอน สตัช, กาเบรียล กุ๊ด มุนด์สสัน ส่วนคู่กองหน้าเป็น ลูคัส เมช่า กับ โดนิมิค คัลเวิร์ต-เลวิน

Credit : Leeds United

ลิเวอร์พูล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ เจเรมี่ ฟริมปง, โจวานนี่ เลโอนี่, สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อลิสซง เบ็คเกอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เรซ แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 17/04/25 ลีดส์ 1-6 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/22 ลิเวอร์พูล 1-2 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/02/22 ลิเวอร์พูล 6-0 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/09/21 ลีดส์ 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/04/21 ลีดส์ 1-1 ลิเวอร์พูล

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลีดส์

  • 03/12/25 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 0-3 (พรีเมียร์ลีก)

ลิเวอร์พูบ

  • 03/12/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ พีเอสวี 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Leeds United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลีดส์ (3-5-2) : ลูคัส แปร์รี่ (GK) – โจ โรดอน, ยาก้า บิโยล, ปาสกาล สเตราก์ – เจย์เดน โบเกิล, อาโอะ ทานากะ, อีธาน อัมปาดู, แอนทอน สตัช, กาเบรียล กุ๊ด มุนด์สสัน – ลูคัส เมช่า, โดนิมิค คัลเวิร์ต-เลวิน

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสซง เบ็คเกอร์ (GK) – โจ โกเมซ, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, มิลอส เคอร์เรซ – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โดมินิค โซบอสไล, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ – อเล็กซานเดอร์ อิซัค

Credit : Liverpool FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลีดส์ 2-2 ลิเวอร์พูล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

16 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘นัทปง’ สอบปากคำปมไซยาไนด์

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล เบติส พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

31 นาที ที่แล้ว
ไดกิ้นสมัครงาน เศรษฐกิจ

มหากาพย์ ไดกิ้น 2025 ปัญหาจริงอยู่ที่ “แจกทอง” ลุ้นกรมแรงงานคุย 8 ธ.ค.ไม่ให้ได้ไหม!

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม. ข่าว

ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ‘นัทปง’ เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีสวดอภิธรรมศพ นัทปง คืนสุดท้าย ข่าว

เปิดภาพ “บิ๊ก-ต้น” ร่วมงานศพ “นัทปง” คืนสุดท้าย คืนนี้ส่งร่างพิสูจน์ต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน เศรษฐกิจ

คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ถามแรง “ซีเกมส์ 2025” ทำไมปังขนาดนี้ ป้ายคนโตหรากว่าโลโก้แข่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์หวาน เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัว บันเทิง

โมเมนต์หวาน เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 2 ข้อสงสัย “พุทธ อภิวรรณ“ เผยเช้ามืดทะเลาะ บิ๊ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตก บันเทิง

นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ ข่าว

ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ คนเข้า-ออกบ้านนัทปง ความจริงใกล้เปิด เพื่อน 4 คนเตรียมเข้าพบตร.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ชี้ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารทางปาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อคืนความยุติธรรมให้อดีตแฟนสาว บันเทิง

ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 ธันวาคม 2568 ดูดวง

4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตร นัทปง ข่าว

ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568 เศรษฐกิจ

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลน์แมนล่ม วันพ่อ ข่าว

“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ล่าสุดแจกโค้ดช่วยลูกค้า-ไรเดอร์ และร้านค้าแล้ว

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายสายหยุด นานา บันเทิง

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:18 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘นัทปง’ สอบปากคำปมไซยาไนด์

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
ไดกิ้นสมัครงาน

มหากาพย์ ไดกิ้น 2025 ปัญหาจริงอยู่ที่ “แจกทอง” ลุ้นกรมแรงงานคุย 8 ธ.ค.ไม่ให้ได้ไหม!

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568

ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ‘นัทปง’ เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
Back to top button