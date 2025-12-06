สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68
6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS เบรนท์ฟอร์ด
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – เบรนท์ฟอร์ด
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินโญ่ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน
เบรนท์ฟอร์ด
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนี่ มิลัมโบ, ปารีส มาโกม่า และ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, ริโก้ เฮนรี่ แดนกลางเป็น จอร์แดน เฮนเดอร์สัน เยฮอร์ ยาร์โมลยุค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดางโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ติอาโก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS เบรนท์ฟอร์ด
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 02/02/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/24 สเปอร์ส 3-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 31/01/24 สเปอร์ส 3-2 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 13/08/23 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 20/05/23 สเปอร์ส 1-3 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สเปอร์ส
- 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
เบรนท์ฟอร์ด
- 03/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/11/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินโญ่ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, ริโก้ เฮนรี่ – จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เยฮอร์ ยาร์โมลยุค – ดางโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเดอ – อิกอร์ ติอาโก้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
สเปอร์ส 2-1 เบรนท์ฟอร์ด
