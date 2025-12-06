ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:43 น.
61

6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส VS เบรนท์ฟอร์ด ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปอร์ส VS เบรนท์ฟอร์ด
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล สเปอร์ส – เบรนท์ฟอร์ด

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพไก่เดือยทอง ของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ อีฟส์ บิสซูม่า, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซลันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ แดนกลางเป็น โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินโญ่ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริชาร์ลิซอน

Credit : Tottenham Hotspur

เบรนท์ฟอร์ด

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพผึ้งน้อย ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ คีธ แอนดรูว์ส จะยังไม่มีชื่อของ อันโตนี่ มิลัมโบ, ปารีส มาโกม่า และ แฟรงค์ ออนเยก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ควีมิน เคลเลเฮอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ไมเคิล คาโยเด, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, ริโก้ เฮนรี่ แดนกลางเป็น จอร์แดน เฮนเดอร์สัน เยฮอร์ ยาร์โมลยุค แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดางโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเดอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ ติอาโก้

Credit : Brentford FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สเปอร์ส VS เบรนท์ฟอร์ด

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 02/02/25 เบรนท์ฟอร์ด 0-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/24 สเปอร์ส 3-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 31/01/24 สเปอร์ส 3-2 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/08/23 เบรนท์ฟอร์ด 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/05/23 สเปอร์ส 1-3 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สเปอร์ส

  • 02/12/25 เสมอ นิวคาสเซิล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 แพ้ เปแอสเช 3-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/11/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

เบรนท์ฟอร์ด

  • 03/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ นิวคาสเซิล 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/11/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เชด สเปนซ์ – โรดริโก้ เบนทานกูร์, ชูเอา ปาลินโญ่ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิโมนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน

เบรนท์ฟอร์ด (4-2-3-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – ไมเคิล คาโยเด, นาธาน คอลลินส์, เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก, ริโก้ เฮนรี่ – จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, เยฮอร์ ยาร์โมลยุค – ดางโก้ อ็อตตาร่า, มิคเกล ดามสการ์ด, เควิน ชาเดอ – อิกอร์ ติอาโก้

Credit : Brentford FC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

สเปอร์ส 2-1 เบรนท์ฟอร์ด

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘นัทปง’ สอบปากคำปมไซยาไนด์

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล เบติส พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

33 นาที ที่แล้ว
ไดกิ้นสมัครงาน เศรษฐกิจ

มหากาพย์ ไดกิ้น 2025 ปัญหาจริงอยู่ที่ “แจกทอง” ลุ้นกรมแรงงานคุย 8 ธ.ค.ไม่ให้ได้ไหม!

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม. ข่าว

ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ‘นัทปง’ เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ เบรนท์ฟอร์ด ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีสวดอภิธรรมศพ นัทปง คืนสุดท้าย ข่าว

เปิดภาพ “บิ๊ก-ต้น” ร่วมงานศพ “นัทปง” คืนสุดท้าย คืนนี้ส่งร่างพิสูจน์ต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บอร์นมัธ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน เศรษฐกิจ

คลังยืนยัน คนละครึ่ง เฟส 2 ได้ใช้ทันก่อนวันรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาฯ แน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ถามแรง “ซีเกมส์ 2025” ทำไมปังขนาดนี้ ป้ายคนโตหรากว่าโลโก้แข่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โมเมนต์หวาน เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัว บันเทิง

โมเมนต์หวาน เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิด 2 ข้อสงสัย “พุทธ อภิวรรณ“ เผยเช้ามืดทะเลาะ บิ๊ก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตก บันเทิง

นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ ข่าว

ตรวจพบ สารเคมีก่อมะเร็ง ในเสื้อผ้า SHEIN เกินมาตรฐาน จี้รัฐคุมเข้มนำเข้าสิ่งทอ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ คนเข้า-ออกบ้านนัทปง ความจริงใกล้เปิด เพื่อน 4 คนเตรียมเข้าพบตร.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ตฤณห์ ชี้ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์ในเลือด-กระเพาะ เท่ากับได้รับสารทางปาก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อคืนความยุติธรรมให้อดีตแฟนสาว บันเทิง

ธีร์ Only Monday ยันไม่ใช่คนปล่อยคลิป เผยรู้เบาะแสคนทำแล้ว จากนี้ขอเวลาพิสูจน์ตัวเอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 ธันวาคม 2568 ดูดวง

4 ราศี ถึงเวลาลงจากคาน ดวงเจอรักแท้ไม่ทันตั้งตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลชันสูตร นัทปง ข่าว

ผลชันสูตร “นัทปง” เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้นรับพนักงานใหม่ ฝ่ายผลิต 2568 เศรษฐกิจ

ไดกิ้นไปต่อ! ไม่ง้อคนเก่า ประกาศรับพนง.ใหม่ ยืนโบนัส 6 เดือน+12000

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลน์แมนล่ม วันพ่อ ข่าว

“LINE MAN ล่ม” สั่งข้าวไม่ได้ ล่าสุดแจกโค้ดช่วยลูกค้า-ไรเดอร์ และร้านค้าแล้ว

1 วัน ที่แล้ว
ทนายสายหยุด นานา บันเทิง

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 15:43 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! ตร.ออกหมายเรียก 4 คน ที่อยู่ในบ้าน ‘นัทปง’ สอบปากคำปมไซยาไนด์

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
ไดกิ้นสมัครงาน

มหากาพย์ ไดกิ้น 2025 ปัญหาจริงอยู่ที่ “แจกทอง” ลุ้นกรมแรงงานคุย 8 ธ.ค.ไม่ให้ได้ไหม!

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568

ไอซ์ สารวัตร โพสต์ถึง นัทปง ลั่น อีกไม่นานทุกอย่างจะออกมา เตือนปชช.ติดตามอย่างมีสติ

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ณัฐวุฒิ ปงลังกา เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

ทนายเจมส์ ชี้พิรุธ ถูกตามล่า พินัยกรรม ทั้งที่ ‘นัทปง’ เพิ่งสิ้นใจไม่ถึง 24 ชม.

เผยแพร่: 6 ธันวาคม 2568
Back to top button