แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68
6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ซันเดอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ซันเดอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ กับ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ซาวินโญ่, รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ซันเดอร์แลนด์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแทวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดิยาร์ร่า กับ อายี อเลเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน รูฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดรีต, เรนิลโด้ แดนกลางเป็น ไทร ฮูม, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เชมส์ดีน ทัลบี ส่วนคู่กองหน้าเป็น เอ็นโซ่ เลอ เฟ กับ วิลสัน อิซิดอร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS ซันเดอร์แลนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 05/03/17 ซันเดอร์แลนด์ 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 13/08/16 แมนซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 02/02/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/15 แมนซิตี้ 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 22/09/15 ซันเดอร์แลนด์ 1-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
ซันเดอร์แลนด์
- 03/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/11/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ซันเดอร์แลนด์ (4-4-2) : โรบิน รูฟส์ (GK) – นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดรีต, เรนิลโด้ – ไทร ฮูม, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เชมส์ดีน ทัลบี – เอ็นโซ่ เลอ เฟ, วิลสัน อิซิดอร์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์
