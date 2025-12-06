ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:15 น.
59

6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ ซันเดอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS ซันเดอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS ซันเดอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – ซันเดอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ กับ มาเตโอ โควาซิช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ซาวินโญ่, รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

ซันเดอร์แลนด์

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพแทวดำ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เรกิส เลอ บริส จะยังไม่มีชื่อของ ฮาบิบ ดิยาร์ร่า กับ อายี อเลเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โรบิน รูฟส์ พร้อมกองหลัง 4 คน นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดรีต, เรนิลโด้ แดนกลางเป็น ไทร ฮูม, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เชมส์ดีน ทัลบี ส่วนคู่กองหน้าเป็น เอ็นโซ่ เลอ เฟ กับ วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS ซันเดอร์แลนด์

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 05/03/17 ซันเดอร์แลนด์ 0-2 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/08/16 แมนซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/02/16 ซันเดอร์แลนด์ 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/15 แมนซิตี้ 4-1 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/09/15 ซันเดอร์แลนด์ 1-4 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนซิตี้

  • 02/12/25 ชนะ ฟูแล่ม 5-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ ลีดส์ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 แพ้ เลเวอร์คูเซ่น 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ นิวคาสเซิล 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)

ซันเดอร์แลนด์

  • 03/12/25 เสมอ ลิเวอร์พูล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/11/25 เสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, รายาน แชร์กี, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

ซันเดอร์แลนด์ (4-4-2) : โรบิน รูฟส์ (GK) – นอร์ดี้ มูคิเอเล่, แดน บัลลาร์ด, โอมาร์ อัลเดรีต, เรนิลโด้ – ไทร ฮูม, กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี้, เชมส์ดีน ทัลบี – เอ็นโซ่ เลอ เฟ, วิลสัน อิซิดอร์

Credit : Sunderland AFC

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 2-1 ซันเดอร์แลนด์

 

เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:15 น.
59
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

