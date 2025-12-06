สรุปไทม์ไลน์ คนเข้า-ออกบ้านนัทปง ความจริงใกล้เปิด เพื่อน 4 คนเตรียมเข้าพบตร.
สรุปไทม์ไลน์ก่อนเสียชีวิต ณัฐวุฒิ ปงลังกา ความจริงใกล้เปิดเผย “พุทธ อภิวรรณ” ยืนยัน 4 เพื่อนสนิท “นัทปง“ เข้าพบตำรวจวันนี้! พร้อมตั้ง 2 ข้อสงสัย ปมเสียชีวิต-ไม่ตอบเรื่องจัดรายการ!
ความคืบหน้ากรณีเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวภาคสนามช่อง 8 หลังจากวานนี้ (5 ธ.ค.) มีการสั่งระงับพิธีฌาปนกิจ เนื่องจากพบห่อปริศนากระทั่งต่อมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันผลชันสูตรว่าพบ “สารไซยาไนด์” ทั้งในกระเพาะและกระแสเลือดของผู้ตาย
ด้วยเหตุนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมา (5 ธ.ค.) ลุยชนข่าวจึงเปิดภาพจำลองเหตุการณ์คืนวันที่ 30 พ.ย.68 ก่อนที่ นัทปง จะเสียฯ เจ้าตัวมีการนัดกับเพื่อนทั้งหมด 4 คน มานั่งกินดื่มหลังเลิกงาน โดยมี นายบิ๊ก , นายต้น , นัทปง , น.ส.ออ กับ น.ส.โอ โดยสองคนหลังเป็นเพื่อนสนิทและพนักงานของช่อง 8
น.ส.โอ เล่าว่า คืนดังกล่าว พี่นัทปงเป็นคนชักชวนให้มานั่งกินดื่มกันที่บ้าน ยืนยันว่าตอนที่เธออยู่ในวงไม่มีการทะเลาะกัน จากนั้นแยกย้ายกันกลับตอนราวตี 5
ส่วน “ต้น” เดินกลับ โดยออกจากบ้านของนัทปง เมื่อเวลา 06.52 น.
โอ บอกด้วยว่า วันนั้นนัทคะยั้นคะยอให้มากินดื่มกันที่บ้าน และปกติพี่นัทเป็นคนชอบคิดมากและไม่ชอบอยู่คนเดียว
อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ พุทธ อภิวรรณ ซึ่งย้ำข้อมูลในวงเพื่อน 4 คนนั้น จากการสอบถาม น.ส.โอ กับ น.ส.ออ ทุกคนพูดตรงกันว่าพี่นัทหลับไปเลย ไม่มีใครทราบว่ามีสารไซยาไนด์
กระทั่ง พุทธ อภิวรรณ เฉลยว่ามีเพื่อนน้องนักข่าวส่ง “ห่อปริศนาซึ่งข้างในมีผลึกใสๆ” มาให้ ตนจึงส่งข้อมูลให้ ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อดำเนินการระงับศพ จนในที่สุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าพบสารไซยาไนด์จริง จึงแจ้งครอบครัวขออายัดศศพ
ทั้งนี้ เหตุการณ์หลัง น.ส.โอกับออ กลับบ้านแล้ว ต่อมามีรายงานว่า หลังเพื่อนสนิทสองคนกลับไปแล้ว รวมถึง “ต้น” ที่กลับออกไปก่อน 7 โมงเช้า
“บิ๊ก” คือคนที่นอนที่บ้านของนัทปง แต่คืนนั้นมีเหตุทะเลาะกัน นัทปงจึงลงมานอนที่ชั้นล่าง
จากนั้น เวลา 07.23 น. กล้องวงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงร้องโอ๊ย หรือ อ้วก หรืออะไรสักอย่าง 1 คำ
ขณะที่เวลา 07.33 น. นายต้น ย้อนกลับมาที่บ้านของนัทปง โดยนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับมาแจ้งว่าเพราะลืมกระเป๋าตังค์ และช่วงเวลานี้ต้นอ้างว่า ยังได้ยินเสียงกรนของณัฐวุฒิ ปงลังกา เป็นปกติ
เวลา 07:34 นายต้น จึงขึ้นมอเตอร์ไซค์คันเดิมออกไป
เวลา 08.54 น. บิ๊ก เดินถือโทรศัพท์ออกมาหน้าบ้าน เพื่อรอรับรถโรงพยาบาลบางกรวย ซึ่งประเด็นนี้ บิ๊ก อ้างว่าลงมาพบเพื่อนนอนไม่ได้สติแล้ว
ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ ระบุว่าในวันนี้ 6 ธันวาคม เพื่อนท้้งหมด 4 คน เตรียมจะเดินทางเข้าพบกับพนักงานตำรวจ
ขณะเดียวกัน ตัวของพุทธอภิวรรณเองนั้น ยังตั้งข้อสังเกตสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ
- ณัฐวุฒิ มีการเตรียมเรื่องนี้ไว้เองหรือไม่ เพราะวันนั้นตนสอบถามวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) จะมาจัดรายการหรือไม่ กลับไม่มีคำตอบ
- เป็นเพราะว่า นัท ได้ตกลงนัดแนะกับเพื่อนไปทานไก่ย่างด้วยกัน
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ผลชันสูตร นัทปง เจอไซยาไนด์จริง อายัดศพ ลุ้นเบาะแสตร.ไขปมสลด
- ตร.อายัดศพ ณัฐวุฒิ ปงลังกา ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา
- เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: