สรุปไทม์ไลน์ คนเข้า-ออกบ้านนัทปง ความจริงใกล้เปิด เพื่อน 4 คนเตรียมเข้าพบตร.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 10:41 น.
สรุปไทม์ไลน์ก่อนเสียชีวิต ณัฐวุฒิ ปงลังกา ความจริงใกล้เปิดเผย “พุทธ อภิวรรณ” ยืนยัน 4 เพื่อนสนิท “นัทปง“ เข้าพบตำรวจวันนี้! พร้อมตั้ง 2 ข้อสงสัย ปมเสียชีวิต-ไม่ตอบเรื่องจัดรายการ!

ความคืบหน้ากรณีเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวภาคสนามช่อง 8 หลังจากวานนี้ (5 ธ.ค.) มีการสั่งระงับพิธีฌาปนกิจ เนื่องจากพบห่อปริศนากระทั่งต่อมา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันผลชันสูตรว่าพบ “สารไซยาไนด์” ทั้งในกระเพาะและกระแสเลือดของผู้ตาย

ด้วยเหตุนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมา (5 ธ.ค.) ลุยชนข่าวจึงเปิดภาพจำลองเหตุการณ์คืนวันที่ 30 พ.ย.68 ก่อนที่ นัทปง จะเสียฯ เจ้าตัวมีการนัดกับเพื่อนทั้งหมด 4 คน มานั่งกินดื่มหลังเลิกงาน โดยมี นายบิ๊ก , นายต้น , นัทปง , น.ส.ออ กับ น.ส.โอ โดยสองคนหลังเป็นเพื่อนสนิทและพนักงานของช่อง 8

น.ส.โอ เล่าว่า คืนดังกล่าว พี่นัทปงเป็นคนชักชวนให้มานั่งกินดื่มกันที่บ้าน ยืนยันว่าตอนที่เธออยู่ในวงไม่มีการทะเลาะกัน จากนั้นแยกย้ายกันกลับตอนราวตี 5

ส่วน “ต้น” เดินกลับ โดยออกจากบ้านของนัทปง เมื่อเวลา 06.52 น.

โอ บอกด้วยว่า วันนั้นนัทคะยั้นคะยอให้มากินดื่มกันที่บ้าน และปกติพี่นัทเป็นคนชอบคิดมากและไม่ชอบอยู่คนเดียว

อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ พุทธ อภิวรรณ ซึ่งย้ำข้อมูลในวงเพื่อน 4 คนนั้น จากการสอบถาม น.ส.โอ กับ น.ส.ออ ทุกคนพูดตรงกันว่าพี่นัทหลับไปเลย ไม่มีใครทราบว่ามีสารไซยาไนด์

กระทั่ง พุทธ อภิวรรณ เฉลยว่ามีเพื่อนน้องนักข่าวส่ง “ห่อปริศนาซึ่งข้างในมีผลึกใสๆ” มาให้ ตนจึงส่งข้อมูลให้ ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อดำเนินการระงับศพ จนในที่สุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่าพบสารไซยาไนด์จริง จึงแจ้งครอบครัวขออายัดศศพ

ทั้งนี้ เหตุการณ์หลัง น.ส.โอกับออ กลับบ้านแล้ว ต่อมามีรายงานว่า หลังเพื่อนสนิทสองคนกลับไปแล้ว รวมถึง “ต้น” ที่กลับออกไปก่อน 7 โมงเช้า

“บิ๊ก” คือคนที่นอนที่บ้านของนัทปง แต่คืนนั้นมีเหตุทะเลาะกัน นัทปงจึงลงมานอนที่ชั้นล่าง

จากนั้น เวลา 07.23 น. กล้องวงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงร้องโอ๊ย หรือ อ้วก หรืออะไรสักอย่าง 1 คำ

ขณะที่เวลา 07.33 น. นายต้น ย้อนกลับมาที่บ้านของนัทปง โดยนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับมาแจ้งว่าเพราะลืมกระเป๋าตังค์ และช่วงเวลานี้ต้นอ้างว่า ยังได้ยินเสียงกรนของณัฐวุฒิ ปงลังกา เป็นปกติ

เวลา 07:34 นายต้น จึงขึ้นมอเตอร์ไซค์คันเดิมออกไป

เวลา 08.54 น. บิ๊ก เดินถือโทรศัพท์ออกมาหน้าบ้าน เพื่อรอรับรถโรงพยาบาลบางกรวย ซึ่งประเด็นนี้ บิ๊ก อ้างว่าลงมาพบเพื่อนนอนไม่ได้สติแล้ว

ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ ระบุว่าในวันนี้ 6 ธันวาคม เพื่อนท้้งหมด 4 คน เตรียมจะเดินทางเข้าพบกับพนักงานตำรวจ

ขณะเดียวกัน ตัวของพุทธอภิวรรณเองนั้น ยังตั้งข้อสังเกตสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ

  1. ณัฐวุฒิ มีการเตรียมเรื่องนี้ไว้เองหรือไม่ เพราะวันนั้นตนสอบถามวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) จะมาจัดรายการหรือไม่ กลับไม่มีคำตอบ
  2. เป็นเพราะว่า นัท ได้ตกลงนัดแนะกับเพื่อนไปทานไก่ย่างด้วยกัน

