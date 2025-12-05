ข่าวอาชญากรรม

เพจดังเผย ผลตรวจพบสาร “ไซยาไนด์” ในร่างผู้สื่อข่าวช่องดัง

เผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 14:47 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 15:13 น.
ณัฐวุฒิปงลังกาเป็นอะไรตาย ไซยาไนด์
แฟ้มภาพ

ดาวแปดฉก เปิดข้อมูลล่าสุด เผย ผลชันสูตร ณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่อง 8 พบสารไซยาไนด์ในร่างกาย ดร.ธนกฤต รีบสั่งระงับฌาปนกิจศพด่วน!

จากกรณีวันนี้ (5 ธ.ค68) ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เปิดเผยภาพซองปริศนากรณีเชื่อมโยงกับข่าวการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวภาคสนามของช่อง 8 ที่ตอนแรกมีข่าวเสียชีวิตจากอาการของโรคไหลตาย ที่จู่ๆ หลับไปแล้วไม่ตื่น อย่างไรก็ดีล่าสุดมุมของ ดร.ธนกฤต ได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญพร้อมกับระบุข้อความยืนกรานด้วยตัวเอง เรื่องนี้ตนจะขอสืบจากศพและได้ตั้งคำถามด้วยว่า

“ห่ออะไร ห่อของใคร ทำไมไม่ตรวจ เกิดอะไรขึ้น ขอผมสืบจากศพ”

อัปเดตต่อมา เพจสื่ออนไลน์พากันปล่อยเบาะแสเพิ่ม ไล่ตั้งแต่ “เจ๊มอย V+” ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างกำลังเข้าไประงับการจัดการร่างน้องนัท ณัฐวุฒิ โดยก่อนหน้านี้ แซ๊ก นัธวินทร์ ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐได้พูดคุยกับ ดร.ธนกฤต โดยตอนนี้ตำรวจกำลังไปบ้านเพื่อทำการระงับ สั่งห้ามฌาปนกิจร่างผู้ตายแล้ว

“ผมพึ่งวางสายกับพี่ธนกฤต ( 12.47 น.) ตำรวจกำลังไปบ้านระงับห้ามเผาศพ ผงอยู่ในร่างกายศพ ไม่ใช่สารเสพติด คนสนิทรอบตัว ก็พึ่งทราบจากที่แก โพสต์วันนี้ ยืนยันว่าไม่ใช่หัวใจวาย คนตรวจสารคือคนในทีมแกเอง ฉะนั้นเรื่องนี้ปิดไม่ได้ รอติดตาม” ข้อความจากโพสต์เฟซบุ๊ก Nattawin Thongyoy (แซ็คเล่าเมาท์ข่าว) เมื่อเวลา 12.20 น.ที่ผ่านมา

ถึงตรงนี้ อัปเดตล่าสุดจากเฟซบุ๊กแฟนเพจดาวแปดแฉกมีการยืนยันข้อมูลแล้ว โดยอ้างว่า ผลตรวจร่างของณัฐวุฒิพบว่ามีสารแปลกปลอม คือ “ไซยาไนด์” โดยทางครอบครัวได้แจ้งขออายัดร่างไว้แล้ว ขณะที่ ดร.ธนกฤต ตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นไว้ 3 ประเด็นหลัก ๆ

  1. เสียชีวิตเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  2. เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตาย
  3. เสียชีวิตเพราะถูกวางยา

ด้าน พุทธ อภิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของช่อง 8 เปิดเผยหลังทราบผลชันสูตรดังกล่าวว่า ด้านคุณพ่อและแม่ของน้องนัด เห็นควรให้อายัดศพน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะเพิ่งทราบผลชันสูตร ทั้งนี้ขอแสดงความเห็นให้เกียรติน้องณัฐวุฒิด้วย โดยจากนี้ตนและดร.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ และแพทย์-ตำรวจ จะหาความจริงให้ได้ต่อไป

ณัฐวุฒิ ปงลังกา พบสารไซยาไนด์ในร่างกาย
ภาพ Facebook @ดาวแปดแฉก
พุทธ อภิวรรณ ข่าวผลชันสูตรณัฐวุฒิปง
ภาพ Facebook @พุทธ อภิวรรณ
ห่อปริศนาคดีเสียชีวิต ณัฐวุฒิ ปงลังกา
ภาพ Facebook @thanakrit.jitareerat
ดร ธนกฤต หลักฐานห่อปริศนา ณัฐปง
ภาพ Facebook @thanakrit.jitareerat
เจ๊ม้อย v+ เปิดเผยภาพแชตสนทนา ดร ธนกฤต สั่งระงับเผาศพณัฐวุฒิ ปงลังกา วันนี้
ภาพจาก Facebook @เจ๊ม้อย v+
แฟ้มภาพ
ณัฐวุฒิปงลังกาอายุ
แฟ้มภาพ @Nutdanai Narach (นัทนัท นัท)

อ่านข่าวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2568 “ณัฐวุฒิ ปงลังกา สาเหตุเสียชีวิตเกิดจากอะไรแน่ ?”

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

