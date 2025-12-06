นักแสดงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
สิ้น นักแสดงอาวุโส “แครี ฮิโรยูกิ ทากาวะ” ในวัย 75 ปี หลังป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ปิดตำนานผู้โด่งดังจากบทบาท พ่อมดผู้ชั่วร้าย “ชาง ซุง”
วงการภาพยนตร์เศร้า หลังสื่อต่างประเทศรายงานข่าวการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสชื่อดัง แครี ฮิโรยูกิ ทากาวะ (Cary Hiroyuki Tagawa) วัย 75 ปี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 68 โดยครอบครัวของทากาวะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงดังว่า “เกิดจากภาวะแทรกซ้อนหลังป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ (Stroke)” โดยมีลูก ๆ อยู่เคียงข้างเขาในวาระสุดท้าย
ตำนานพ่อมดผู้ชั่วร้าย “ชางซุง (Shang Tsung)”
แครี ฮิโรยูกิ ทากาวะ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบทบาท “ชาง ซุง” (Shang Tsung) พ่อมดผู้ชั่วร้ายในแฟรนไชส์ Mortal Kombat เขาปรากฏตัวในบทบาทนี้ครั้งแรกในปี 1995 และกลับมารับบทเดิมในอีกหลายเวอร์ชัน รวมถึงซีรีส์ และยังให้เสียงพากย์และใช้ใบหน้าเป็นต้นแบบตัวละครในวิดีโอเกมอีกหลายภาค
ทากาวะ เคยให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทนี้ว่า “มอร์ทัล คอมแบต สำหรับผมคือบทตัวร้ายสุดคลาสสิกที่สุดที่ผมจะสร้างได้ และตั้งใจเล่นให้ตัวละครมีพลังและความแข็งแกร่งจนผู้ชมจดจำได้”
พิสูจน์ฝีมือในฐานะนักแสดงมืออาชีพ
แม้บทบาทใน Mortal Kombat จะเป็นที่จดจำที่สุด แต่ทากาวะได้แสดงฝีมือในภาพยนตร์และซีรีส์คุณภาพอีกนับไม่ถ้วน อาทิ ภาพยนตร์ The Last Emperor, Memoirs of a Geisha, 47 Ronin และบทบาทรัฐมนตรีการค้า Nobusuke Tagomi ในซีรีส์โลกสมมติอย่าง The Man in the High Castle
ทากาวะเกิดที่โตเกียว และเริ่มฝึกฝนเคนโด้ตั้งแต่วัยรุ่น ก่อนจะย้ายตามครอบครัวไปอยู่สหรัฐฯ และฝึกฝนคาราเต้แบบดั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ซึ่งประสบการณ์ด้านศิลปะการต่อสู้เหล่านี้เองที่หล่อหลอมให้เขามีเอกลักษณ์โดดเด่นในบทบาทบู๊และวายร้ายในฮอลลีวูด
อ้างอิงจาก : economictimes
