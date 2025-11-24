แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี
อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเกมและวงการบันเทิง เมื่อมีรายงานว่า อูโด เคียร์ (Udo Kier) ดาราชาวเยอรมันเจ้าของต้นแบบตัวละคร ยูริ (Yuri) ในเกม Red Alert 2 เสียชีวิต
เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 พฤศจิกายน) อูโด เคียร์ (Udo Kier) นักแสดงชาวเยอรมันผู้เป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์อาร์ตเฮาส์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 81 ปี โดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันจาก เดลเบิร์ต แม็คไบรด์ คนรักของเขา
ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษของการทำงาน และการแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์มากกว่า 200 เรื่อง เคียร์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของงานที่ท้าทาย, ทดลอง, และล้ำยุค เขาได้ร่วมงานกับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุคของเขา และทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับเหล่านั้นด้วย
บทบาทสำคัญที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำคือภาพยนตร์สยองขวัญสุดช็อกเรื่อง Flesh for Frankenstein (ปี 1973) และยังได้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังคนอื่นๆ เช่น ไรเนอร์ แวร์เนอร์ ฟาสบินเดอร์ (Rainer Werner Fassbinder) และ วิม เวนเดอร์ส (Wim Wenders)
ส่วนผลงานเด่นๆ ของเขามาทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ถึง 6 เรื่องของ ลาร์ส ฟอน ทรีเยร์ (Lars Von Trier) ผู้กำกับชาวเดนมาร์ก รวมถึงภาพยนตร์โศกนาฏกรรมเพลงเรื่อง Dancer in the Dark (ปี 2000) ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว หนึ่งในบทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำนั่นก็คือการรับบทเป็น ยูริ (Yuri) ตัวละสุดโดดเด่นในเกม Command & Conquer: Red Alert 2 ซึ่งข่าวการจากไปของเขา ทำให้เหล่าแฟนเกมร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้เช่นกัน
อ้างอิง : ew.com
