บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 15:34 น.
82

อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเกมและวงการบันเทิง เมื่อมีรายงานว่า อูโด เคียร์ (Udo Kier) ดาราชาวเยอรมันเจ้าของต้นแบบตัวละคร ยูริ (Yuri) ในเกม Red Alert 2 เสียชีวิต

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 พฤศจิกายน) อูโด เคียร์ (Udo Kier) นักแสดงชาวเยอรมันผู้เป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์อาร์ตเฮาส์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 81 ปี โดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันจาก เดลเบิร์ต แม็คไบรด์ คนรักของเขา

ตลอดระยะเวลาหกทศวรรษของการทำงาน และการแสดงในภาพยนตร์และซีรีส์โทรทัศน์มากกว่า 200 เรื่อง เคียร์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของงานที่ท้าทาย, ทดลอง, และล้ำยุค เขาได้ร่วมงานกับผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุคของเขา และทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับเหล่านั้นด้วย

บทบาทสำคัญที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำคือภาพยนตร์สยองขวัญสุดช็อกเรื่อง Flesh for Frankenstein (ปี 1973) และยังได้ร่วมงานกับผู้กำกับชื่อดังคนอื่นๆ เช่น ไรเนอร์ แวร์เนอร์ ฟาสบินเดอร์ (Rainer Werner Fassbinder) และ วิม เวนเดอร์ส (Wim Wenders)

ส่วนผลงานเด่นๆ ของเขามาทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ถึง 6 เรื่องของ ลาร์ส ฟอน ทรีเยร์ (Lars Von Trier) ผู้กำกับชาวเดนมาร์ก รวมถึงภาพยนตร์โศกนาฏกรรมเพลงเรื่อง Dancer in the Dark (ปี 2000) ที่ได้รับรางวัลปาล์มทองคำในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว หนึ่งในบทบาทที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำนั่นก็คือการรับบทเป็น ยูริ (Yuri) ตัวละสุดโดดเด่นในเกม Command & Conquer: Red Alert 2 ซึ่งข่าวการจากไปของเขา ทำให้เหล่าแฟนเกมร่วมไว้อาลัยแก่การจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่รายนี้เช่นกัน

อ้างอิง : ew.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 15:34 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 15:34 น.
82
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button