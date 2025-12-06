แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68
6 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม วิลล่า พาร์ค แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แอสตัน วิลล่า VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.
- สนาม : วิลล่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น ยูริ ตีเลอมันส์, อมาดู โอนาน่า แนวรุกนำทัพมาโดย ดอนเยลล์ มาเลน, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ เดแคลน ไรซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ เลอันโดร ทรอสซาร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา และ ไค ฮาแวร์ตซ์
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เบน ไวท์, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, มิเกล เมริโน่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เอเบเรชี่ เอเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 18/01/25 อาร์เซนอล 2-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 24/08/24 แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 14/04/24 อาร์เซนอล 0-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 09/12/23 แอสตัน วิลล่า 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 18/02/23 แอสตัน วิลล่า 2-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
- 03/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/11/25 ชนะ ยัง บอยส์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 23/11/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 4-0 (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล
- 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/11/25 ชนะ บาเยิร์น มิวนิค 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/11/25 ชนะ สเปอร์ส 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – ยูริ ตีเลอมันส์, อมาดู โอนาน่า – ดอนเยลล์ มาเลน, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เบน ไวท์, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, มิเกล เมริโน่ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เอเบเรชี่ เอเซ่ – วิคตอร์ โยเคเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลล่า 1-2 อาร์เซนอล
