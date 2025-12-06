ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 11:30 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 13:49 น.
63

6 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม วิลล่า พาร์ค แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แอสตัน วิลล่า VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 19.30 น.
  • สนาม : วิลล่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ไทรอน มิงส์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น ยูริ ตีเลอมันส์, อมาดู โอนาน่า แนวรุกนำทัพมาโดย ดอนเยลล์ มาเลน, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล มากัลเญส, คริสเตียน มอสเกร่า และ เดแคลน ไรซ์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ เลอันโดร ทรอสซาร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา และ ไค ฮาแวร์ตซ์

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เบน ไวท์, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, มิเกล เมริโน่ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เอเบเรชี่ เอเซ่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 18/01/25 อาร์เซนอล 2-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/08/24 แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/04/24 อาร์เซนอล 0-2 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/12/23 แอสตัน วิลล่า 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/02/23 แอสตัน วิลล่า 2-4 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

  • 03/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 4-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/11/25 ชนะ ยัง บอยส์ 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
  • 23/11/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 4-0 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 03/12/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ เชลซี 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/11/25 ชนะ บาเยิร์น มิวนิค 3-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/11/25 ชนะ สเปอร์ส 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Aston Villa FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอซรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, ลูก้าส์ ดีญ – ยูริ ตีเลอมันส์, อมาดู โอนาน่า – ดอนเยลล์ มาเลน, จอห์น แม็คกินน์, มอร์แกน โรเจอร์ส – โอลลี่ วัตกิ้นส์

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, เบน ไวท์, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, มิเกล เมริโน่ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, เอเบเรชี่ เอเซ่ – วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แอสตัน วิลล่า 1-2 อาร์เซนอล

 

ข่าวกีฬา

