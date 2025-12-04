อาลัย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์ ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ช่อง 9 การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ช่อง 9 การ์ตูน แจ้งข่าวเศร้า สูญเสีย ‘น้าตุ๊ก อรุณี’ ตำนานนักพากย์เจ้าของเสียง ‘โคนัน-ซึเนโอะ’ ปิดฉากเส้นทาง 40 ปีที่สร้างความสุขให้เด็กไทย
เพจเฟซบุ๊ก “ช่อง 9 การ์ตูน” แจ้งข่าวเศร้า ความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นางอรุณี นันทิวาส หรือ “น้าตุ๊ก” นักพากย์การ์ตูนอาวุโสชื่อดัง ผู้เป็นเจ้าของเสียงพากย์ตัวละครอมตะมากมาย อาทิ เอโดงาว่า โคนัน และ ซึเนโอะ โดยน้าตุ๊กถือเป็นปูชนียบุคคลที่สร้างความบันเทิงให้แก่เด็กไทยมายาวนานกว่า 4 ทศวรรษ
ทางเพจระบุว่า ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณอรุณี นันทิวาส ผู้ซึ่งให้เสียงพากย์การ์ตูนมาแล้วกว่า 100 เรื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ผลงานของน้าตุ๊กได้สร้างความสุขและความประทับใจให้แก่แฟนการ์ตูนทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ผลงานสร้างชื่อระดับตำนาน ตลอดอายุการทำงานน้าตุ๊ก ได้ฝากเสียงพากย์ไว้ในตัวละครที่แฟนการ์ตูนจดจำได้เป็นอย่างดี โดยมีผลงานที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่
โดราเอมอน ให้เสียงเป็นซึเนโอะ และโดรามี่
โคนัน เจ้าหนูยอดนักสืบ ให้เสียงเป็นเอโดงาว่า โคนัน
ดิจิมอน แอดเวนเจอร์ ให้เสียงเป็น ไทจิ
แม่มดน้อยโดเรมี ให้เสียงเป็น ฟูจิวาระ ฮาซึกิ
เซเลอร์มูน ให้เสียงเป็น ฮิโนะ เร (เซเลอร์มาร์ส) และ อุซางิน้อย
ทางทีมงานช่อง 9 การ์ตูน ได้กล่าวทิ้งท้ายเพื่อเป็นการสดุดีว่า แม้วันนี้น้าตุ๊กจะไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้ได้รับฟังแล้ว แต่ผลงานตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนการ์ตูนทุกคนตลอดไป
เครดิตภาพ : ช่อง 9 การ์ตูน
