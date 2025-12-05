ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว
เปิดจดหมาย เสก โลโซ ประกาศขอยุติบทบาทหน้าที่นอกเรือนจำ เหตุคนในกรมราชทัณฑ์ไม่ให้เกียรติครอบครัว หลังเกิดกรณี กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยา ไลฟ์เดือด โมโหหนักพาลูกสาวมา แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้พบ
กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความลายมือของ เสก โลโซ ที่ส่งออกจากเรือนจำ โดยเป็นข้อความจากศิลปินร็อกระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจ ถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ตนเองขอยุติหน้าที่ที่จะต้องออกไปทำงานนอกเรือนจำทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังเกิดเหตการณ์ที่ กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยาของเสก โลโซ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ได้ไลฟ์เดือดผ่านเพจ SEK LOSO หน้าเรือนจำ ทำนองว่าได้พาลูกสาวมาหาเสก โลโซ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิด แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีการแจ้งและมีงานอยู่ ทำให้เจ้าตัวไม่พอใจจนเกือบจะเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่นั้น
เนื้อหาในจดหมายของเสก โลโซ หรือ นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย ระบุว่า
“เรียน ผบ.เรือนจำพิเศษมีนบุรี และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย มีความประสงค์ที่จะยุติหน้าที่ที่จะต้องออกไปทำงานนอกเรือนจำทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลที่ไม่ให้เกียรติข้าพเจ้าและครอบครัว จากเหตุการณ์ปัญหาในวันที่ 3 ธ.ค.2568 ข้าพเจ้าของรับรองว่า เป็นความต้องการของข้าพเจ้าคนเดียวอย่างแท้จริง และปัญหาสุขภาพที่สาหัสของข้าพเจ้า ทั้งร่างกายและจิตใจ ลงวันที่ 4 ธ.ค.2568”
ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงกลางออกเอกสารชี้แจง ลงนามโดย นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่นผู้ อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ระบุว่า ตามที่มีการกล่าวหาว่า ทัณฑสถานหญิงกลางกีดกันไม่ให้ตนและบุตรเข้าภายในทัณฑสถานเพื่อพบผู้ต้องขังคนดังกล่าวที่เข้าทำกิจกรรมภายในนั้น
ทัณฑสถานหญิงกลางได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกระบวนการอนุญาตให้บุคคลภายบอกเข้าภายในเรือนจำ/กัณฑสถาน เพื่อเยี่ยมหรือพบผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำ/ทัณฑสถานก่อนทุกกรณี หรือมีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยภายในหน่วยงาน รวมถึงเป็นไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์
ในวันดังกล่าว กัณฑสถานหญิงกลางได้มีกิจกรรมสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจากหลายพื้นพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเท่านั้น การเข้าพื้นที่ในวันดังกล่าวจึงมีการควบคุมการผ่านเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ ผู้กล่าวอ้างไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าภายในทัณฑสถานได้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ทัณฑสถานหญิงกลางยึดถือโดยเคร่งครัด
ทัณฑสถานหญิงกลางขอยืนยันว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ต้องขังและบคคลภายนอกตามกรอบกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติเป็นสำคัญ.
