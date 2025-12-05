บันเทิง

ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 13:16 น.
76
เสกโลโซ จดหมายจากเรือนจำ
แฟ้มภาพ

เปิดจดหมาย เสก โลโซ ประกาศขอยุติบทบาทหน้าที่นอกเรือนจำ เหตุคนในกรมราชทัณฑ์ไม่ให้เกียรติครอบครัว หลังเกิดกรณี กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยา ไลฟ์เดือด โมโหหนักพาลูกสาวมา แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้พบ

กรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความลายมือของ เสก โลโซ ที่ส่งออกจากเรือนจำ โดยเป็นข้อความจากศิลปินร็อกระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจ ถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ตนเองขอยุติหน้าที่ที่จะต้องออกไปทำงานนอกเรือนจำทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หลังเกิดเหตการณ์ที่ กานต์ วิภากร ศุขพิมาย ภรรยาของเสก โลโซ เสกสรรค์ ศุขพิมาย ได้ไลฟ์เดือดผ่านเพจ SEK LOSO หน้าเรือนจำ ทำนองว่าได้พาลูกสาวมาหาเสก โลโซ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิด แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตเพราะไม่มีการแจ้งและมีงานอยู่ ทำให้เจ้าตัวไม่พอใจจนเกือบจะเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่นั้น

เนื้อหาในจดหมายของเสก โลโซ หรือ นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย ระบุว่า

“เรียน ผบ.เรือนจำพิเศษมีนบุรี และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย มีความประสงค์ที่จะยุติหน้าที่ที่จะต้องออกไปทำงานนอกเรือนจำทุกประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลที่ไม่ให้เกียรติข้าพเจ้าและครอบครัว จากเหตุการณ์ปัญหาในวันที่ 3 ธ.ค.2568 ข้าพเจ้าของรับรองว่า เป็นความต้องการของข้าพเจ้าคนเดียวอย่างแท้จริง และปัญหาสุขภาพที่สาหัสของข้าพเจ้า ทั้งร่างกายและจิตใจ ลงวันที่ 4 ธ.ค.2568”

จดหมายเปิดผนึก เสกโลโซ
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงกลางออกเอกสารชี้แจง ลงนามโดย นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่นผู้ อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ระบุว่า ตามที่มีการกล่าวหาว่า ทัณฑสถานหญิงกลางกีดกันไม่ให้ตนและบุตรเข้าภายในทัณฑสถานเพื่อพบผู้ต้องขังคนดังกล่าวที่เข้าทำกิจกรรมภายในนั้น

ทัณฑสถานหญิงกลางได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกระบวนการอนุญาตให้บุคคลภายบอกเข้าภายในเรือนจำ/กัณฑสถาน เพื่อเยี่ยมหรือพบผู้ต้องขังต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำ/ทัณฑสถานก่อนทุกกรณี หรือมีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยภายในหน่วยงาน รวมถึงเป็นไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของกรมราชทัณฑ์

ในวันดังกล่าว กัณฑสถานหญิงกลางได้มีกิจกรรมสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจากหลายพื้นพื้นที่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเท่านั้น การเข้าพื้นที่ในวันดังกล่าวจึงมีการควบคุมการผ่านเข้า-ออกอย่างเข้มงวดตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ผู้กล่าวอ้างไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมงานและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าภายในทัณฑสถานได้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติที่ทัณฑสถานหญิงกลางยึดถือโดยเคร่งครัด

ทัณฑสถานหญิงกลางขอยืนยันว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ต้องขังและบคคลภายนอกตามกรอบกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติเป็นสำคัญ.

ภาพจากโพสต์เฟซบุ๊ก SEK LOS เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2568
ภาพจากโพสต์เฟซบุ๊ก SEK LOS เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2568
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์
แฟ้มภาพ @ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

15 นาที ที่แล้ว
เสกโลโซ จดหมายจากเรือนจำ บันเทิง

ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์ ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดราม่าซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ “ไดกิ้น” ปิดงานมีผล 6 ธ.ค. ไม่ใช่เลิกจ้าง เปิดมุมนายจ้าง-พนง.ใครเจ็บสุด?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 13:16 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การขายช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด

กลยุทธ์เพิ่มยอดขายร้านโชห่วย จากประสบการณ์มิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
กลยุทธ์การตั้งราคาอย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้กำไรงาม สูตรลับจากมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Back to top button