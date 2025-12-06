บอร์นมัธ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68

ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

เผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 14:00 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 14:32 น.
6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS เชลซี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
  • สนาม : ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – เชลซี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ เบน กานนอน-โด๊ก ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูอิส คุ้ก และ มาร์กอส เซเนซี่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จัสติน ไคลเวิร์ต

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, เวลย์โก้ มิโลซาเยวิช, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น จูเนียร์ กรูปี

Credit : AFC Bournemouth

เชลซี

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS เชลซี

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 14/01/25 เชลซี 2-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 14/09/24 บอร์นมัธ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/05/24 เชลซี 2-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/23 บอร์นมัธ 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/05/23 บอร์นมัธ 1-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ

  • 02/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/11/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 09/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-4 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : AFC Bournemouth

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, เวลย์โก้ มิโลซาเยวิช, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์ – มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – จูเนียร์ กรูปี

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

บอร์นมัธ 0-1 เชลซี

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

