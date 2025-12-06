บอร์นมัธ พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 6 ธ.ค. 68
6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ พบ เชลซี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS เชลซี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : บอร์นมัธ VS เชลซี
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 22.00 น.
- สนาม : ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล บอร์นมัธ – เชลซี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ เบน กานนอน-โด๊ก ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง ลูอิส คุ้ก และ มาร์กอส เซเนซี่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความฟิตของ จัสติน ไคลเวิร์ต
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, เวลย์โก้ มิโลซาเยวิช, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น จูเนียร์ กรูปี
เชลซี
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะยังไม่มีชื่อของ โรเมโอ ลาเวีย และ ลีไว โคลวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกนำทัพมาโดย เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บอร์นมัธ VS เชลซี
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 14/01/25 เชลซี 2-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/24 บอร์นมัธ 0-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 19/05/24 เชลซี 2-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/23 บอร์นมัธ 0-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 06/05/23 บอร์นมัธ 1-3 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ
- 02/12/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/11/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 2-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/25 เสมอ เวสต์แฮม 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 09/11/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-4 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/11/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 03/12/25 แพ้ ลีดส์ 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/11/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 25/11/25 ชนะ บาร์เซโลนา 3-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 22/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 08/11/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, เวลย์โก้ มิโลซาเยวิช, ดาโฟเด้ เดียกิเต้, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ไทเลอร์ อดัมส์, อเล็กซ์ สก็อตต์ – มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – จูเนียร์ กรูปี
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – มาโล กุสโต้, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เทรโวห์ ชาโลบาห์, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เปโดร เนโต้, โคล พาลเมอร์, อเลฮานโดร การ์นาโช่ – ชูเอา เปโดร
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธ 0-1 เชลซี
