คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียนวันไหน อัปเดตเป๋าตัง-ชิงสิทธิ์ เริ่มใช้เงิน ม.ค. ปีหน้า

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐบาลอัดงบเพิ่ม ลุ้นรับ 4,000 บาท

เตรียมตัวให้พร้อม คนละครึ่งเฟส 2 คาดลงทะเบียนธันวาคม 68 คนตกหล่นลุ้นรับ 4,000 บาท เริ่มใช้ ม.ค. 69 นเก่าเฮแค่กดยืนยันสิทธิ์ผ่านเป๋าตัง ย้ำอัปเดตแอปฯ รอเลย

หลังจากที่โครงการ คนละครึ่งพลัส เฟสแรก ได้เริ่มดีเดย์ให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยไปตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อหวังกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนและลดภาระค่าครองชีพ เสียงตอบรับจากประชาชนยังคงหนาหู โดยเฉพาะกลุ่มที่ ลงทะเบียนไม่ทัน หรือ พลาดสิทธิ์ในรอบแรก ล่าสุด รัฐบาลได้ออกมาส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่าเฟส 2 มาแน่นอน พร้อมเตรียมงบประมาณอัดฉีดต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อ

ข้อมูลจาก อนุวัติ จัดให้ ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนใน เดือนธันวาคม 2568 โดยจะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็ว ๆ นี้ และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงในเดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป โดยจะนำยอดสิทธิ์คงเหลือจากเฟสแรกจำนวน 239,731 สิทธิ์ มาเปิดให้ลงทะเบียนในรอบนี้ด้วย

รัฐบาลเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณไว้อย่างรัดกุมเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมาย โดยใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายปี 2569 คาดว่าจะมีวงเงินใกล้เคียงกับเฟสแรก (ประมาณ 40,000 ล้านบาท) บวกกับเงินเหลือจากเฟส 1 อีกประมาณ 5,000 ล้านบาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ระบุว่าผู้ที่พลาดสิทธิ์เฟสแรกอาจได้รับวงเงินสนับสนุน 4,000 บาท

คุณอยู่ในกลุ่มไหน? เช็กวิธีเตรียมตัวรับสิทธิ์เฟส 2

กลุ่มที่ 1 คนเก่าที่ได้รับสิทธิ์เฟส 1 แล้ว

ท่านคือผู้โชคดีที่ไม่ต้องเหนื่อยลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ และเตรียมกดปุ่ม ยืนยันรับสิทธิ์เฟส 2 ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อถึงกำหนดเวลา

กลุ่มที่ 2 คนใหม่ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์/ตกหล่น

เตรียมดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และลงทะเบียนตามขั้นตอนเดิม คาดว่าจะไม่ต่างจากเฟสแรก สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนทำตามนี้ ไม่พลาดสิทธิ์แน่นอน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งาน G-Wallet เรียบร้อยแล้ว

2. เข้าแอปฯ แล้วกดที่แบนเนอร์ โครงการคนละครึ่ง พลัส

3. อ่านและกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียน

4. ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ SMS ภายใน 3 วัน

สำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิ์โครงการเก่าปี 2565 ขั้นตอนจะคล้ายกัน คาดว่าจะมีการกดแบนเนอร์ให้ยืนยันการรับสิทธิ์ และรอแจ้งผลผ่านแอปฯ เป๋าตังโดยตรง

ช่วงนี้ขอให้ทุกท่านหมั่นตรวจสอบแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเมื่อระบบเปิดให้ยืนยันสิทธิ์หรือลงทะเบียนจริงในเดือนธันวาคมนี้

