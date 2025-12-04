ปลด “สจ.จอย’ พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี ผิดถือหุ้นสื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สั่งปลด สจ.จอย ณภาภัช อัญชสาณิชมน พ้นตำแหน่งนายก อบจ. ปราจีนบุรี หลังพบว่ามีความผิดถือหุ้นสื่อ
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงนามในหนังสือราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2568 เรื่องแจ้งประกาศผลการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับหนังสือร้องเรียนขอให้สอบสวนและวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ นางสาว ณภาภัช อัญชสาณิชมน ในขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี สิ้นสุดลง และต้องถูกเพิกถอนสิทธิตามกฎหมายหรือไม่
เนื่องจากขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทฯ ประกอบกิจการทางด้านจัดทำเผยแพร่สื่อโฆษณาฯ และในวันดังกล่าวได้เข้าซื้อหุ้นด้วย ต่อมาจังหวัดปราจีนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 35 (2) แห่งกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ นางสาวณภาภัช อัญชสาณิชมน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี สิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นบุคคลมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 50 (3) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
สำหรับการสิ้นสุดสมาชิกภาพมีผลตั้งแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
ทั้งนี้ เมื่อบุคคลดังกล่าวกำลังดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในวาระปัจจุบัน อันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระกัน ให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่กำลังดำรงอยู่ โดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการนี้ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
