ย้อนรักหวานฉ่ำ ธีร์ Only Monday-โนว์เบลล์ สู่ดราม่านอกใจ สนั่นโซเชียล
ย้อนรอยเส้นทางรัก ธีร์ Only Monday นักร้องนำวงอินดี้ดัง กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูฯ สาวหน้าใส หลังฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง
เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง ธีร์ – ทีปกร คำสุรีย์ นักร้องนำวง Only Monday เจ้าของฉายา “หัวจ่ายเพลงเศร้า” กับ โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้ อินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของรอยยิ้มสดใส กลายเป็นดราม่าที่สังคมจับตามอง หลังจากฝ่ายหญิงออกมาเปิดเผยถึงความเจ็บปวดในอดีต จนนำไปสู่การยอมรับความจริงจากฝ่ายชาย
จุดเริ่มต้นที่ยังเป็นปริศนา สู่สัญญาณรักร้าวจากคลิป “กลับบ้าน”
แม้ทั้งคู่จะเป็นบุคคลสาธารณะ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ ช่วงเวลาที่เริ่มคบหา หรือระยะเวลาที่คบกันนั้น ไม่ปรากฏแน่ชัดในหน้าสื่อกระแสหลัก มีเพียงข้อมูลยืนยันว่าทั้งคู่เคยเป็น “คนรัก” กันมาก่อน
ในช่วงกลางปี 2568 เมื่อโนว์เบลล์โพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดขอนแก่นไปสวมกอดพ่อและแม่ทั้งน้ำตา คนเข้ามาให้กำลังใจเข้าใจว่า เพิ่งผ่านเรื่องราวหนักหน่วงในชีวิต ทำให้ชื่อของโนเบลถูกพูดถึงในวงกว้างพร้อมกับแฮชแท็ก #OnlyMonday ที่เริ่มติดเทรนด์
โนว์เบลล์ เปิดใจ ถูกนอกใจนับสิบครั้ง
ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 สื่อหลายสำนักได้นำเสนอเรื่องราวที่โนว์เบลล์ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ที่จบลง โดยระบุว่าตนต้องเผชิญกับการถูกนอกใจและนอกกาย หลายครั้งระหว่างที่คบหากัน ซึ่งบางแหล่งข่าวระบุจำนวนครั้งจากคำบอกเล่าของฝ่ายหญิงว่าอาจสูงถึงกว่า 10 ครั้ง จนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเธออย่างหนัก
หลังกระแสดราม่าลุกลาม ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2568 ธีร์ Only Monday ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านพื้นที่ส่วนตัว โดยยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่า “มีการนอกใจเกิดขึ้นจริง” ระหว่างที่คบหากัน เขารู้สึกผิดและเสียใจกับการกระทำของตนเอง พร้อมยืนยันว่าทั้งคู่ได้ตกลงเลิกรากันแล้ว และฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดถึงความเจ็บปวดที่ได้รับ
ปัจจุบัน ทั้งคู่ต่างแยกย้ายไปตามเส้นทางของตนเอง ธีร์ยังคงเดินหน้าทำเพลงกับวง Only Monday ต่อไป ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนเพลงบางส่วน ขณะที่โนว์เบลล์ หลังจากทำคอนเทนต์ให้ความสุขกับแฟนคลับอยู่พักใหญ่ ล่าสุดมีรายงานว่าเธอได้ปิดช่องทางโซเชียลหลักอย่าง TikTok และ Facebook ลง เหลือเพียง Instagram ไว้ให้ติดตาม ซึ่งแฟนคลับต่างหวังว่าเธอจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งในเร็ววัน
