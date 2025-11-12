ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

ไม่เปิดเก็บตก! สิทธิ์คนละครึ่งพลัส 2.39 แสนรายที่ถูกตัด ยกยอดไปรวมในเฟส 2 เปิดลงทะเบียน ธ.ค. 68 นี้ เริ่มใช้จ่าย ม.ค. 69 ตอบชัดข่าวลือแจก 4,000 บาทไม่เป็นความจริง
ความคืบหน้าล่าสุด หลังจากมีผู้ที่ตัดสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเพราะไม่มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. รวมทั้งสิ้น 239,731 ราย ทำให้ประชาชนหลาย ๆ คนที่ยังไม่รับสิทธิ์ในเฟสแรกเกิดข้อสงสัยว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ที่ว่างนั้นจะมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มหรือไม่
ล่าสุด อนุวัติ จัดให้ ผู้ประกาศข่าวคนดัง เผยว่า จำนวนสิทธิ์ที่ว่างจากคนละครึ่งพลัสเฟสแรกจำนวน 239,731 รายจะไม่มีการลงเพิ่ม แต่จะให้ไปลงทะเบียนในเฟสที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม 2568 โดยปลัดกระทรวงคลังและรัฐบาลเห็นไปในทางเดียวกัน โดยจะมีการนำหัวข้อดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนธันวาคมนี้
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 2 สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป อนุวัติ จัดให้ เผยว่า คนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเฟสที่ 1 แล้วสามารถรอรับเงินในเฟสที่ 2 ได้ เพียงแค่กดยืนยันสิทธิ์ ส่วนประชาชนที่เป็นกลุ่มตกหล่นหรือลงทะเบียนไม่ทันในเฟสที่ 1 ต้องรอลงทะเบียนใหม่ในเดือนธันวาคม
ส่วนคำถามที่ว่าหลังจากได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเฟส 2 แล้วสามารถใช้จ่ายได้กี่เดือนนั้นต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
นอกจากนี้ยังออกมาเคลียร์ข่าวเรื่องคนละครึ่งพลัสเฟสที่ 2 จะแจกเงินจำนวน 4,000 บาทนั้นไม่เป็นความจริง ในวันที่การสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงการคลังเพียงแค่ยกตัวอย่างเท่านั้น สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเฟสที่ 1 แล้วกดรับสิทธิ์ในเฟสที่ 2 ด้วยจะได้รับเงิน 2,000 บาท ส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เฟสแรก หากลงทะเบียนในเฟสที่ 2 จะได้รับ 4,000 บาท เพื่อให้ทั้งสองกลุ่มได้รับเงินเท่ากัน อย่างไรก็ดียังไม่มีการกำหนดจำนวนเงินที่แน่ชัด อาจจะได้รับน้อยกว่านั้น เนื่องจากต้องรองบประมาณจากทางรัฐบาลก่อน
หากมีความชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
